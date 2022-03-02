بسرعه الصاروخ.. فرم 5 كيلو من اللحمة بدون مفرمة في المنزل بطريقة بسيطة سهله وسريعه

بسرعه الصاروخ.. فرم 5 كيلو من اللحمة بدون مفرمة في المنزل بطريقة بسيطة تعتبر طريقة فرم اللحمة بدون مفرمة أو استخدام الكبة الكهربائية من الطرق التي منذ وقت اكتشافها وهي عليها إقبال كبير جدًا، فاللحمة لا غنى لنا عنها ونقوم بتحضير الكثير من الوصفات بواسطة اللحمة المفرومة، وأحيانًا قد لا تجدي الوقت الكافي للذهاب إلى الجزار حتى تقومي بفرم اللحمة كما أنه قد لا يكون لديك مفرمة في المنزل أيضًا فهذه الطريقة هي الأكثر إنجازًا وسرعة وخاصة في المناسبات الكبيرة والمفاجئة.

طريقة فرم اللحمة بدون مفرمة أو كبة

المكونات:-

ورق زبدة.

سكين حادة.

محضر الطعام.

طريقة التحضير:-

قومي بتقطيع اللحمة إلى قطع حجمها متوسط ومتساوي على هيئة مكعبات بالدهون بدون أن تقومي بإزالتها هي وأي عظام موجودة على اللحوم.

بعد ذلك قومي بوضع قطع اللحم التي قمتي بتجيهزها في صينية وقومي بتبطين هذه الصينية بورق الزبدة.

ثم قومي بتجميد قطع اللحم مع شفرة محضر الطعام واتركيها لمدة نصف ساعة ويجب أن تكون كل المكونات باردة تمامًا قبل الفرن.

ضعي شفرة محضر الطعام بداخل الخلاط وقومي بملء الخلاط حتى منتصفه بقطع اللحمة وقومي بتشغيل الخلاط على سرعة عالية حتى يتم الفرم لمدة ثانية كل دورة.

قومي بتكرار الخطوة السابقة مع كمية اللحوم التي تريدين الحصول عليها حتى تنتهي من الفرم تمامًا.

يمكنك بعد ذلك وضع كل الكمية التي قمتي بفرمها في وعاء الخلاط مرة واحدة ثم قومي بفرمها مرة أخيرة حتى يبدو اللحم مفروم بشكل جيد.

كيفية تتبيل اللحم المفروم

مكونات الطريقة:-

نصف كيلو من اللحم المفروم ويفضل أن يكون لحم بقري.

بصل بودرة بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من ورق الزعتر المجفف.

فلفل أسود في نصف ملعقة.

رشة قرفة.

طريقه تحضير التتبيلة:-