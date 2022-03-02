في 5 دقائق طريقة تنظيف البط والوز من الزفارة والريش الصغير في ثواني هتبقي زي القشطة

تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير والزفارة من أهم ما تبحث عنه مختلف السيدات وربات البيوت حيث أن مهمة التنظيف الجيد للبط أو للفراخ من أكثر الأمور الهامة حتى تكون تلك الأطعمة والأغذية صالحة للاستعمال والطهي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أقوى الطرق التي من الممكن أن تيسر من نظافة مختلف الأنواع من الدواجن، وبالنسبة للطرق الأفضل للتنظيف فهذا ما سنتابعه من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على البط نظيف وخالي تماما من تواجد الريش.

تنظيف البط والفراخ من الريش الصغير والزفارة

من الممكن أن تقوم ربة البيت بالتنظيف التام للريش وذلك ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات المنزلية البسيطة من المنزل والتي تيسر عليها القيام بالنزع التام لأي ريش مهما كانت درجة دقته، والتخلص النهائي منه، ومن بين الطرق الأفضل والتي لا تعمل فقط على التنظيف للبط من الريش، بل فقط تعمل على التيسير من خطوة تطهير البط أو الدواجن تماما والتخلص من أي زفارة وأهم تلك الطرق ما يلي:

تنظيف البط باستعمال الملح

الملح من المكونات المطهرة والتي تعمل على الإزالة لأي ريش كما تعد من المكونات التي تتسبب في الإزالة من تحت الجلد للريش الدقيق ويتم فرك الجلد بشكل جيد للتخلص نهائيا من أي تواجد له كما يزيل الملح أي روائح سيئة، كما يمكن أن يتم نقع البط أو الفراخ بعد التنظيف بالماء والخل.

تنظيف البط من الريش باستخدام الردة

أهم المقادير التي من الممكن أن يتم استخدامها لتنظيف سطح الجلد لمختلف الدواجن، وأنواع الطيور والفراخ والبط، ومن الممكن استعمال حوالي نصف كوب من مكون الردة وتدليك كم الجسم لأنواع الطيور أو البط وكل الدواجن ، وهذا للتخلص بشكل نهائي من أي ريش كما أن الردة تزيل أي مواد أو شوائب قد تكون متراكمة على سطح البط أو على سطح الدجاج، ومن ثم تصبح جاهزة للتسوية.