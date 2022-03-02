ملعقة سحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس إعداد الوجبات المختفة من البطاطس يكون باتباع أكثر من طريقة، ولكن الطريقة التي يفضلها الجميع لعمل البطاطس هي طريقة القلي، حيث تعتبر البطاطس المقلية من بين أشهر الأكلات، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت بأسهل الطرق ولكن بخطوات غير تقليدية، ومن دون أن يكون هناك أي استعمال للزيوت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تستعين بها كل ربة بيت للحصول على البطاطس المقلية بشكل أسرع وبأقل الإمكانات، وبدون أن تكون هناك حاجة لكميات من الزيت الغزير كما سنوضح أهم المعلومات عن خطوات التحضير المناسبة.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

من أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن نحضر البطاطس المقلية وفي أقل وقت وبأقل الإمكانات، حيث أنه لدواعي صحية لا بد من منع تحمير البطاطس أو تسويتها بالزيت الغزيز حيث أن تلك الوجبة تكون من الوجبات الغير صحية على الإطلاق ومن الممكن أن تتسبب في العديد من الأمراض ومن بينها المشكلات الصحية التي تتمثل في السمنة وانسداد الشرايين، والأوردة بسبب التراكم الدهني مع ضعف في عضلة القلب إذا استمر التناول للبطاطس المشربة بالزيوت، ومن أهم المقادير لعمل أشهى وأفصل وجبة من البطاطس المقلية الصحية ما يلي في النقاط القادمة، من الممكن أن نستخدم المكونات الآتية:

بطاطس بالكمية الملائمة.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

توابل مشكلة.

رشة من البابريكا.

رشة من الزعتر الجاف.

ملح وفلفل أسود.

دقيق ونشا بكمية مناسبة.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

صاج مناسب.

ورق زبدة.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

لتحضير بطاطس مقلية صحية يرجى اتباع الآتي:

قومي بالتقطيع لثمار البطاطس بعد غسلها وتقشيرها لأصابع بسمك مناسب.

يتم وضع البطاطس بوعاء ملائم وإضافة الزيت مع الملح مع التوابل وكل المقدار بالكامل.

التقليب المستمر حتى تتغلف البطاطس تماما وتصبح جاهزة على التسوية.

حيث يتم وضع الصاج وورق الزبدة ثم يتم توزيع البطاطس وتشغيل الشواية كما أنه من المهم أن يكون الفرن مسخن مسبقا قبل إدخال الصاج الي الفرن.

يمكن الحصول علي بطاطس مقرمشة ولذيدة بطعم احلي من المطاعم عن طريق إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس حيث أن ملعقة النشا تعمل علي عدم امتصاص البطاطس للزيت كما أنها تجعل البطاطس مقرمشة ولذيدة لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة بخطوات سهلة وسريعة