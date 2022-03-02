طريقة صنع مخلل سريع التحضير في المنزل بجميع أنواعه مثل المحلات

طريقة عمل مخلل مشكل بجميع أنواعه في البيت مثل المحلات بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة متاحة فكل منزل، يعد المخلل بجميع أنواعه المختلفة والكثيرة من أكثر أنواع المقبلات المنتشرة والمعروفة حول جميع أنحاء العالم، كما أنه يوجد يفضلها بشدة الأشخاص الذين يفضلون تناول الموالح بشدة وبجانب باقي أنواع الطعام الأخري، كما أنه يوجد العديد من أنواع المخللات مثل الخيار والليمون والفلفل وأيضا يوجد الزيتون الأسود والأخضر.

مخلل الخيار السريع

يوجد أكثر من طريقة لتخليل أي نوع من أنواع الخضروات في البيت بنفسك، ولكننا سنتعرف علي وصفة سهلة وبسيطة لطريقة عمل المخلل الخيار في الخطوات التالية:

اولا نحضر كيلو من الخيار الصغير الحجم ثم نقوم بغسله بالماء وتنظيفه جيدا ثم نقوم بعمل بعض الشقوق الصغيرة بالسكين.

نحضر بعد ذلك برطمان زجاجي يكون متوسط في الحجم ثم نضع فيه الخيار ونضع بعد ذلك كوبين من الماء الفاتر.

نضع بعد ذلك ونضيف إليه اربعه ملاعق صغيرة الحجم من خل التفاح ثم نضيف أيضا ست ملاعق صغار من الملح الخشن.

نقلب المكونات مع بعضهم جيدا ثم نغلق البرطمان جيدا ونضعه في مكان جاف ونتركه لمدة أسبوع أو عشر أيام ثم يقدم.

طريقة تخليل الجزر

اولا نقوم بإحضار كيلو من الجزر صغير الحجم ثم نقوم بعد ذلك بغسله بالماء جيدا وتنظيفه ثم نقطعه علي هيئة شرائح طولية.

نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه الجزر المقطع ثم نضع كوبين ونصف من الماء مع ملعقة كبيرة من الملح.

نقلب المكونات مع بعضها جيدا ثم نضعها في وعاء زجاجي محكم الغلق ونضيف إليه قرن فلفل أحمر مع رشه من القرنفل.

نضيف إليه أيضا كوب من الخل ثم نغلق الوعاء الزجاجي جيدا ونضعه في الثلاجة لمدة 10 أيام قبل أستخدامه.

طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

سنتعرف أولا علي المكونات التي سوف نحتاج إليها وهي مايلي:

كيلو من الفلفل الأخضر الحار

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

معلقتين كبيرتين من الملح

كوبين من الماء الفاتر

ملعقة صغيرة من السكر

طريقة الإعداد