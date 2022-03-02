الطحينة من أهم المقبلات بجانب الأكل بالنسبة للكثير من الناس، ويقوم الأشخاص بشراء الطحينة من السوبر ماركت، ولكن يقومون بتحضيرها في المنزل، والطحينة لا يتم الاستغناء عنها بجانب الأكلات، حيث تُؤكل هي والسلطة بجانب الكثير من الأكلات مثل المشويات سوءا فراخ أو لحمة أو سمك، وبجانب السندوتشات والشاورمات، ومطاعم ومحلات الأكل يقدمون الطحينة بجانب أي وجبة من الوجبات أو أي سندوتش، وأيضًا توضع على سندوتشات المطاعم الشعبية مثل الفول والفلافل، والباذنجان، والبطاطس وجميع الأكلات، يقوم الأفراد بتجهيزها في المنزل في وجبات الفطور والغذاء نقوم بوضعها على الأكل وأكلها، حيث تعطي الأكل مذاق رائع وطعم جميل، وبعض الناس لا يستطيعون الأكل بدون طحينة، وفيها فوائد عديدة، ويستخدم في عمل الحلاوة الطحينية، السمسم مفيد جدًا، ويبحث الأشخاص محبي الطحينة عن طريقة عملها في المنزل واستعدادًا لشهر رمضان.

مكونات عمل طحينة السمسم في المنزل

من خلال موقعنا نقدم لكم أبسط طريقة عمل الطحينة بالسمسم بسهولة في البيت مثل الجاهزة بمذاق شهي لا مثيل له، حيث أن سلطة الطحينة من أشهى المقبلات التي يمكن عملها بجانب الأطعمة على السفرة وأيضا تصلح بجانب العديد من الأكلات مثل الكفتة المشوية والفراخ والطرب والريش الضاني والجمبري وغيرهم العديد، وإليكم المكونات.

كوب من السمسم الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

اتنين ملعقة من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة تحضير طحينة السمسم في المنزل