أسهل طريقة لعمل الجاتو شاتو الشوكولاته بأسرار الحلواني لذيذة وسريعة ببيضة واحدة فقط

الجاتو شاتو من وصفات الحلوي السريعة و اللذيذة و المغذية جدًا، فهذه الوصفة لعشاق الشوكولاتة و الجاتوه، فهي من الحلويات التي اشتهرت كثيرًا في المحلات والمطاعم في الأوقات الأخيرة لذلك يذهب العديد من الشباب والأطفال لتناولها من الخارج لكى يستمعون بطعمها اللذيذ جدًا و الشهي، ولذلك سنقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضيرها من المنزل بخطوات و مكونات بسيطة جدًا بطريقة المحلات.

مقادير الجاتوه شاتو

إذا كنت تبحثين عن وصفة حلوى سريعة و سهلة ومغذية إذا حضري الجاتو شاتو، وسنبدأ بتقديم المكونات وهي:

كوب من الدقيق المنخول.

نصف كوب من الكاكاو الخام المنخول.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من اللبن الساخن.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

كوب من السكر الناعم.

رشة ملح.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا

مقادير التزين :

: كوب كريم شانتي خام

كوب لبن مثلج.

نصف كوب سكر بودرة منخول.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام المنخول

مقادير تسقيه الكيك

نصف كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة تحضير الجاتو شاتو

لكي تحصلين على ألذ وأطعم جاتو شاتو مثل الجاهز اتبعي هذه الخطوات التالية: