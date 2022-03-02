نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الحصول على شعر نجمات بوليوود الناعم الطويل بأبسط مكونات وأقل جهد و تكلفة وستذهلين من النتيجة المبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية للعناية بالشعر، تسعى كل فتاة إلى الحصول على شعر جميل وطويل وخالٍ من أي مشاكل، حيث أن الشعر هو درة تاج المرأة و جمال شكل الشعر يزيد من ثقة المرأة بنفسها، ولذلك فأى إمرأة فتبحث بكل الطرق عن وصفات تجعل شعرها ناعم وطويل وصحي، فإذا كنتي من الفتيات اللاتي يبحثن عن وصفات طبيعية لحماية شعرهم من التقصف والجفاف والسقوط و تتجنبين المنتجات الكيميائية ﻵثارها الجانبية، فإن غايتك و ما تبحثين عنه داخل هذا المقال الشيق.

الزبادي وصفار البيض للعناية بالشعر

المكونات :-

علبة زبادي، ملعقة صغيرة من قشور الليمون، صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير والتطبيق :-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه قشور الليمون مع الزبادي ونضيف إليهم صفار البيضة ونخلطهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بتدليك الشعر بهذا الخليط جيدًا، ونتركه لمدة تتراوح من خمسة وأربعون دقيقة إلى ستون دقيقة، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من رائحة البيض على الشعر.

عسل النحل وزيت الزيتون للعناية بالشعر

المكونات :-

أربع ملاعق زيت زيتون الطبيعى فرز أول، ملعقة ونصف صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق :-

نقوم بخلط زيت الزيتون الفرز اﻷول مع عسل النحل الصافى جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نضع هذا الخليط فوق الشعر، ونبدأ بالتدليك بشكل جيد، ثم نتركه لمدة تتراوح من ستون دقيقة إلى خمسة و سبعون دقيقة، ثم نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو مع مراعاة الشطف الجيد ﻹكتمال زوال قوام العسل الكثيف.

المايونيز والزبادي للعناية بالشعر

المكونات :-

ملعقة كبيرة مايونيز، ملعقة كبيرة من الزبادي، ملعقة كبيرة زيت زيتون قطفة أولى، ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الصافى، ملعقة صغيرة زبدة.

طريقة التحضير والتطبيق :-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه كل المكونات السابق ذكرها ونمزجهم بشكل جيد بإستخدام شوكة طعام للحصول على مزيج متجانس، ثم نضع هذا المزيج على جلدة الرأس لمدة ساعتين ونصف كاملة ونغطي الشعر باستخدام غطاء الرأس المشمعى المخصص للاستحمام، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعرمع تكرار الغسيل إن دعت الحاجه ﻹزالة قوام العسل الكثيف.