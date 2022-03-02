طريقة فطائر الطاسة في 10 دقائق فقط دون فرن ومن غير تعب

الفطائر تعتبر من أشهر أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله، والتي يحبها الكبار والصغار بكل طرقها المختلفة وحشواتها اللذيذة، ودائما ما تعتمد عليها الأمهات لتقديمها لأطفالها في الأوقات المختلفة، وهي من الوجبات الصحية والمفيدة جداً للجسم، نظراً لاحتوائها على مكونات صحية، وفطائر الطاسة من أفضل طرقها والتي تتميز بسرعة تحضيرها وسهولتها أيضاً، فدائما ما تجد الأمهات مشكلة صعوبة بالنسبة للأطفال الذي يرفضون تناولها الكثير من الوصفات المختلفة وتحديداً في وجبة الإفطار، ولذلك تعد فطائر الطاسة الحل الأسرع والأسهل للأمهات، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق

طريقة عمل فطائر الطاسة

الفطائر بشكل عام يتم تجهيزها في الفرن، وتحتاج لوقت كبير ومجهود متضاعف لتكون بالشكل الجيد، ولكن عل فكرتم في تجربة فطائر الطاسة التي تعتبر فكرة رائعة جداً، ولا تحتاج إلا 10 دقائق فقط، وبعدها تقدم الأمهات أحلى فطائر بالحشوات المختلفة لعائلتها.

المكونات:

2 بيضة كبيرة.

2 كأس دقيق أبيض منخول.

3 ملاعق كبيرة زيت طعام.

كأس لبن سائل كامل الدسم.

ملعقة من الزبدة المذابة.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نضف ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الحشو:

2 ملعقة كبيرة جبن رومي أو أي نوع جبن.

كأس طماطم مقطع.

2 حبة فلفل مقطع.

زيتون مقطع.

طريقة تحضير فطائر الطاسة: