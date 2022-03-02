نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الزبدة المقرمش بأسهل طريقة وألذ طعم بكل أسرار نجاحه في المقال التالي
أصبحت الكثيرات من النساء تبحثن عن طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكويت الزبدة ليكون مقرمش ولذيء، حيث أنه يعشقه الكثيرين من الأشخاص حتى الصغار فهم يعشقونه كثيراً، بالإضافة إلى أنه ذات قيمة غذائية كبيرة، وفي الغالب تزداد عملية البحث عن أسهل طريقة لتحضير وعمل بسكويت الزبدة اللذيذ المقرمش مع قرب قدوم المناسبات والأعياد السعيدة، ونحن في السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة لتحضير بسكويت الزبدة المقرمش بأفضل طعم.
مكونات بسكويت الزبدة
دوماً ما تعتقد الكثيرات من النساء أن طريقة أعد وتحضير بسكويت الزبدة ليصبح مقرمش ولذيذ، وجاءت تلك المكونات كما يلي:
- سوف نحتاج إلى زبدة، سكر، دقيق، فانيليا، كما سوف نحتاج إلى عدة مكونات أخرى بسيطة.
- كوبان من الدقيق الفاخر الأبيض، وهو يزن حوالي 240 جم.
- رشة صغيرة ملح، وهو حوالي 3 جم تقريباً.
- مقدار نصف كوب من السكر البودر الأبيض، وهو يزن تقريباً 100 جم.
- 2 صفار بيضة.
- سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا سواء البودر أو السائلة.
تحضير بسكويت الزبدة اللذيذ
في البداية لابد من اتباع كافة الخطوات التي سوف نذكرها لكم على الترتيب، وهي التي سوف تضمن لكم نجاح عمل بسكويت الزبدة اللذيذ وهذه الخطوات جاءت كما يلي:
- نقوم بتحضير إناء مناسب في الحجم لنفس كمية البسكويت الذي سوف نقوم بإعداداها، ثم باستخدام المضرب الكهربائي أو باستخدام محضر الطعام نبدأ في مزج وخلط جميع المكونات مثل السكر وكذلك الزبدة وذرة الملح، وذلك حتى الحصول على ذلك القوام المنتفخة الناعم.
- يجب أن يكون لون العجين فاتح، كما أنه لا بد أن يكون مائل إلى اللون الأبيض.
- نقوم بإضافة 2 صفار البيض، وذلك بصورة تدريجية، مع ضرورة الاستمرار في الخفق.
- يتم إضافة الفانيليا.
- يتم نخل الدقيق،. بعدها يتم إضافته إلى ذلك الخليط السابق من المكونات، بشكل تدريجي أيضًا، لابد من الخفق المستمر.
- نقم بتغطية العجينة كما يمكن لفها باستخدام كيس نايلون، وبعدها تترك داخل الثلاجة لحوالي ثلاثة ساعات حتى ترتاح قليلاً، ثم تخرج وتشكل باستخدام أسطوانة.
- يتم وضع البسكويت داخل الصينية المدعومة بالسمن، داخل الفرن الساخن على درجة °180 مئوية.
- بعد مرور حوالي من 10: 13 دقائق، يخرج البسكويت وذلك بعد أن أصبح ذات لون ذهبي شهي.
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