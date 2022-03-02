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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللحمة بالبصل والفطر فى البيت مثل المحلات - ثقفني
تعد اللحمة من أكثر أنواع اللحوم طلبا وشهرة فى العالم حيث يفضل معظم الناس تناول اللحمة كثيراً بطرق مختلفة وذلك لأنها تحتوي على البروتين ويكون أيضا طعمها لذيذ، ولكن لا يجب الإكثار منها خاصة لمن يعانون من السمنة لأن بها دهون ايضا، ويمكن تناولها بطرق متنوعة ووصفات مختلفة تحضر وتقدم فى المناسبات والعزائم، وسوف نقوم بذكر طريقة لعمل اللحم بطرق مختلفة بخطوات بسيطة وسريعة.
مكونات عمل اللحم بالبصل:
- 1 كيلو ونص لحم.
- 4 ثمرات بصل.
- 2 ملعقة ملح.
- 2 ملعقة فلفل حار.
- 4 ملعقة سمن.
- 4 ملعقة زيت نباتي.
طريقة التحضير:
- نقوم أولا بفرم البصل جيداً.
- نقوم بغسل اللحم جيداً مع تنظيفه من الدهن والجلد الزائد فيه، ويقطع مربعات متوسطة.
- نحضر صينية لعمل اللحم ندهنها أولا بالسمن وثم نضع شرائح اللحم وعليه البصل ونضيف التوابل من ملح وفلفل ونقلبهم مع بعضهم حتي يختلطو.
- نقوم بوضع الصينية على النار مع خفض النار وجعلها متوسطة ونترك اللحم لتستوي وذلك في مدة لا تقل عن 15 دقيقة ونقلبها من وقت لآخر.
- بعد تسوية اللحم نقوم بغرفها فى أطباق التقديم ونقوم بتقديمها بجانب أرز مبهر وأيضا يمكن تحضير خضار مسلوق بجانبه.
مكونات عمل اللحم بالفطر:
- 1 كيلو لحم عجل مقطع مربعات متوسطة.
- 2 ثمرة جزر مبشور.
- 1 ثمرة بصل كبيرة.
- 3 فص ثوم.
- 3 ثمرة فلفل حار.
- 5 ثمرات طماطم.
- كمية فطر حسب الحاجة.
- ربع كوب زيت ذرة.
- 1 كوب ماء.
- نص ملعقة فلفل أسود.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقطيع الطماطم إلي قطع صغيرة، ونفرم كل من البصل والثوم جيداً.
- نحضر وعاء ونضع فيه الزيت ونضع البصل والثوم الذي قمنا بفرمه ويقلب جيداً حتى يذبل البصل.
- نحضر مقلاة كبيرة ونضع فيها اللحم ونضع عليها الزيت والفلفل الأسود والملح ويقلب مع بعضهم جيداً ونتركهم على النار لمدة 15 حتى تنضج اللحم.
- نقوم بوضع اللحمة فى الصينية ونضع عليها الفطر والبصل والفلفل والطماطم والجزر والملح والفلفل ونقوم بتغطية الصينية بورق الألومنيوم.
- نضيف فى الصينية اللحم كوب ماء ونقوم بوضعها في الفرن وذلك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم نقوم بإزالة ورق الألومنيوم حتى تتحمر من الوجه.
- وتغرف وتوضع فى أطباق التقديم.
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