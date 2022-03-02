بطريقة محلات الطرشي أعملي مخلل الزيتون الأسود في المنزل بطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر المخللات عامة طبق من الأطباق اللذيذة أو من الأطباق الجانبية التي يمكن تقديمها بجانب أي أكلة من الأكلات سواء الأكلات الأساسية أو الأكلات الشعبية، فقد توجد أنواع عديدة جدا من المخللات فمن ضمنها هو مخلل الخيار أو مخلل الليمون أو مخلل الزيتون وغير ذلك الكثير ولكن مخلل الزيتون هو الأحلى من بين كل هذه الأنواع، ونجد طرق كثيرة لعمل مخلل الزيتون ويوجد نوعان منه مثل الزيتون الأخضر والزيتون الأسود ولكن الزيتون الأسود هو الألذ في مذاقه ويكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، ويمكننا أن نقوم بتخليله في البيت بطريقة سهلة وسريعة ومكوناته بسيطة ومتوافرة.

من أجمل أنواع المخللات هو مخلل الزيتون الأسود وعلى الرغم من وجود الزيتون الأخضر إلا أنه الزيتون الأسود هو الأكثر تناولا والذي يكون عليه إقبال كبير من قبل جميع الناس، وذلك لأن الزيتون الأخضر ممكن أن يكون به مرار أكثر من الأسود فطريقة تخليله في البيت سريعة وبسيطة جدا وفي خلال عشر أيام يكون المخلل جاهز للتناول.

مكونات مخلل الزيتون الأسود

إثنان كيلو من الزيتون الأسود.

كمية مناسبة من الماء الفاتر.

ثمرتان من الجزر المبشور.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

كمية من شرائح الليمون.

كوب واحد كبير من عصير الليمون.

نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الملح الخشن.

طريقة عمل مخلل الزيتون الأسود