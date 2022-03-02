كيك دايت بالشوفان وشوكولاتة حلويات من غير حرمان صحية وسريعة

كيك دايت بالشوفان وشوكولاتة حلويات سريعة صحية من غير حرمان، الكثير منا يتبع أنظمة غذائية الصحية ويكون لديه الرغبة في تناول الحلويات ولكنه لا يستطيع لأن حلويات المعتادة تخرجك من النظام الغذائي والدايت وتوقف عملية الحرق، ولكن خبراء تغذية خلال تلك الفترة جاؤوا بوصفات صحية مناسبة للدايت والرجيم ويدخل في تحضيرها المكونات الصحية مثل شوكولاته الخالية من السكر استخدام دقيق الشوفان وإدخال الفاكهة في تلك الوصفات حتى تعطيك طعم حلو واستخدام جوز الهند المبشور مع دهون صحية مثل الكريمة والقشطة وزيت جوز الهند، واليوم سنعد معكم طريقة كيك دايت بالموز وشوفان وحبيبات شوكولاته بمكونات كلها صحية ترضيك وستنال إعجاب كل من يتناولها ولن يتوقف جسمك عن الحرق.

طريقة كيك دايت بالموز والشوفان شوكولاته

نحتاج إلى عدد كوب من شوفان مطحون. نصف كوب من الفركتوز أو سكر دايت على حسب رغبتك. عدد 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. كوب من دقيق جوز الهند أو جوز الهند المبشور ناعم. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من شوكولاته سبريد دايت يمكن الإستغناء عنها. 3/4 كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو سمن بلدي. عدد 3 ثمرات من الموز الناضج مهروس. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من حبيبات شوكولاته دارك.

تحضير كيك دايت شوكولاته بالموز والشوفان