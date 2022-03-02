تخفيضات هايبر بنده على كافة السلع الإستهلاكية الضرورية لكل منزل

متاح بداخل هايبر بنده لهذا الأسبوع عروض وخصومات هائلة تصل إلى 50٪ على كافة المنتجات بالإضافة إلى هدايا مجانية، تتوافر في جميع الفروع التابعة له في جميع انحاء السعودية، إليكم كل ما ورد في مجلة الخصومات الخاصة لهايبر بنده.

عروض هايبر بنده على المنظفات:

إشتري واحدة وأحصل على واحدة هدية مجانية من أقراص ألتيميت ليمون كونتوم فنش (42/34/32 قرص) سعرها قبل العرض 201.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 94.95 ريال سعودي.

متاح أيضاً أقراص النظافة كونتوم فنش (13/10 أقراص) 1+1 مجاناً بسعر 28.95 ريال سعودي، حيث كان سعرها قبل العرض 81.90 ريال سعودي.

متوفر أيضاً سائل غسيل الصحون باور بالليمون بريل (1 لتر) +500 مل/(950 مل) سعر الحبة قبل العرض 16.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي، يقضي على اصعب الدهون.تخفيض على سائل غسيل الصحون مضاد البكتريا جف (750 مل) سعرها قبل العرض 11.95 ريال سعودي والآن بداخل العرض 7.50 ريال سعودي.

إشتري 1+1 مجاناً من سائل غسيل الصحون جينتو بالليمون (1 لتر)، سعر 2 حبة 13.95 ريال سعودي، حيث كان قبل العرض 27.90 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على أدوات المطبخ:

متاح طقم قدور كوركماز لارا مكون من 9 قطع مقاسات مختلفة، سعر الطقم قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 295 ريال سعودي.

متاح أيضاً مقلاة جرانيت غير لاصقة إنتاج شركة مستر كوك، متوفر بمقاسات مختلفة الاول (28 cm) بسعر 39 ريال سعودي، والمقاس الثاني (32cm) بسعر 46 ريال سعودي.

تخفيض على صينية شفافة دوراليكس بكل مقاساتها، المقاس الأول (36×25cm) سعرها كان قبل العرض 49 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 20 ريال سعودي، المقاس الثاني (39×27cm) سعرها كان قبل العرض 55 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24 ريال سعودي، والمقاس الثالث والأخير (41×29cm) سعرها كان قبل العرض 59 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27 ريال سعودي.

ترمس إنتاج بلوميرو سعة 1 لتر سعره قبل العرض 56 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 40 ريال سعودي، يحافظ على درجة حرارة المشروبات لساعات طويلة، كما متاح أيضاً ترمس سعة 3 لتر لون ذهبي شاها بسعر 150 ريال سعودي.

يوجد طقم قدور كوركمار تومبك مكون من 6قطع، سعره قبل العرض 312 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 185 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية: