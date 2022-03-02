نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب من الدقيق أصنعي بسكويت أولكر الهش في المنزل بمقادير دايبة دوب وبأقل تكلفة في المقال التالي
من ألذ أنواع الحلويات هو البسكويت فأنه من أكثر الأنواع التي يتم تناولها بكثرة بين الناس وبالتحديد صغار السن وأن البسكويت من الحلوى المشهورة في كل دول العالم، بلا إستثناء وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من البسكويت فمنه بسكويت البرتقال وبسكويت جوز الهند أو بسكويت أولكر أو بسكويت الشاي السادة وبسكويت النشادر، ويوجد غير ذلك العديد ولكن النوع الأحلى هو بسكويت أولكر فهو من ضمن أنواع البسكويت الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من السكر أو الدهون وهو سهل جدا في خبزه ومقاديره متوافرة في كل بيت ويكون سريع في تحضيره.
يعتبر بسكويت أولكر من أنواع البسكويت اللذيذة والذي يمكن أن نستخدمه في وصفات كثيرة فمن الممكن أن نقوم بعمل الكيكة الباردة بإستخدام بسكويت أولكر وهذا لأنه دايب وهش ويمكن أيضا أن نستخدمه في عمل حلويات أخرى فدائما نقوم بشراؤه جاهز ولكن من السهل أن يتم خبزه في المنزل بطريقة بسيطة.
مكونات بسكويت أولكر بأقل تكلفة
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب إلا ربع من السكر البودر.
- كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- بيضتان.
- كوب واحد كبير ونصف من الحليب السائل.
طريقة عمل بسكويت أولكر بأقل تكلفة
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بيضتان ثم نضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو السائلة ويتم تحضير مضرب البيض الكهربائي وقومي بتشغيله على سرعة عالية ونستمر في تشغيله لكي يتم خفق البيض جيدا.
- وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من الزبدة أو السمنة البلدي بشرط أن تكون طرية لكي يسهل خفقها بالمضرب ويتم تشغيله مرة أخرى حتى نحصل على خليط كريمي ويكون لونه فاتح.
- ثم نقوم بإضافة كوب إلا ربع من السكر البودر مع الإستمرار في الخلط بإستخدام المضرب ونستمر في تشغيله حوالي سبع دقائق لكي يتم الحصول على قوام هش جدا.
- ونحضر طبق آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلط المكونات الجافة مع بعض.
- وقومي بوضع الخليط الجاف إلى الخليط الكريمي ويتم عجنهم مع بعض بإستخدام الإيد ومع الإستمرار في العجن نضع الحليب تدريجيا للحصول على عجينة متجانسة وطرية.
- ثم نتركها قليلا حتى ترتاح ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالسمنة ونقوم بفرد عجينة البسكويت ويتم تقطيعه على شكل مربعات ونضعهم في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يكون لونه ذهبي.
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