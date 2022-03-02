ملعقة واحدة من المكون السحري تقضي تماماً على شيب الشعر المبكر ويخفي تماماً شيب الشعر وهيكون شعرك زي الحرير

ملعقة واحدة من المكون السحري تقضي تماماً على شيب الشعر، الكثير من الرجال والنساء يبحثن عن وصفة للتخلص نهائيا من الشعر الأبيض وذلك لأن الشعر. الأبيض هو علامة على كبر السن يبغضها الرجال والنساء ويريدون التخلص منها وفي مقالنا هذا سوف تعرف الحل لهذه المشكلة وبمكونات سهلة وبسيطة جدا وتوجد في كل منزل وغير مكلفة وهو حبات القرنفل وسوف نتعرف مجموعة الوصفات التي يدخل القرنفل ضمن مكوناتها ويعمل على التخلص من الشعر الأبيض

ملعقة واحدة من المكون السحري تقضي تماماً على شيب الشعر

سوف نقد لكم وصفه القرنفل لعلاج شيب الشعر بدون أي مواد كيميائية ولا صبغات

مكونات وصفه القرنفل لشيب الشعر

ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل.

وملعقتين صغيرتين من زيت السمسم.

ملعقتين صغيرتين من زيت الخردل.

وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طريقة تحضير وصفه القرنفل لشيب الشعر المبكر

نقوم بإضافة زيت القرنفل إلي الكريم الذي تستخدمينه يوميا لتصفيف الشعر ونقوم بالتقليب جيداً .

ثم نضيف زيت السمسم إلي الكريم ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

ونضيف زيت الخردل مع المزيج السابق ونقلب جيدا.

ثم نضيف زيت الزيتون إلى المكونات ونقلب جيداً.

نقوم بوضع الكريم الممزوج بالزيوت على الشعر وندلك جيدا ونستخدم المشط لتسريحه

نقوم بتطبيق الخطوة السابقة في كل مرة نقوم بتصفيف الشعر .

أعواد القرنفل في التخلص من شيب الشعر

طريقة اخري للقرنفل للتخلص من شيب الشعر المبكر

مكونات وصفه القرنفل لشيب الشعر

ملعقتين كبيرتين من أعواد القرنفل.

فنجانين من الماء الفاتر.

زجاجة بخاخ.

طريقة تحضير واستخدام القرنفل لحل مشكلة شيب الشعر

نقوم بوضع وعاء علي نار متوسطة ونضع الماء به،ثم نترك الماء حتى يصبح بدرجة الغليان.

ثم نضيف القرنفل الى الماء ونجعله يغلي مرة اخرى.

ونترك القرنفل المغلي جانبا طوال الليل.

ثم نقوم بوضع الماء والقرنفل في البخاخ.

ونقوم برش المياه على الشعر صباحا ومساءا في اليوم.

القرنفل وأوراق الغار في التخلص من شيب الشعر

ينصح باستخدام هذه الوصفة لشيب الشعر المبكر بمكونات وطريقة تحضير بسيطة

مكونات وصفة القرنفل لشيب الشعر

20 عود من القرنفل.

6 ورقات من أوراق الغار.

فنجانين حجم كبير من الماء.

طريقة التحضير: