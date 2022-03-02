الحلاوة الطحينية الأصلية 100% بطريقة المصانع بتكلفة بسيطة لا تذكر

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، تعد الحلاوة الطحينية من الأكلات التي لها شعبية كبيرة ويحبها الكثير من الأطفال نظرا لمذاقها الرائع والمحلى بالمكسرات أو الشيكولاتة والسمسم، إلى جانب أنها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة والهامة لصحة الجسم، حيث تساعد الحلاوة الطحينية فى علاج تقرحات الفم والتخلص من التهاب الحلق والتحكم فى ضغط الدم وبالتالي تعزز صحة القلب وتحميه من التعرض لأمراض تصلب الشرايين، واليكم فيما يلي أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

الطحينة:

نصف كيلو سمسم أبيض.

كوب زيت.

مقادير الحلاوة:

2 كوب ونصف طحينة.

نصف كوب ماء.

عرق حلاوة ناشف من عند العطار.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب عسل جلوكوز.

نصف ليمونة.

مكسرات للتزيين.

خطوات تحضير الطحينة في البيت

احضري طاسة على النار ضعي بها السمسم واتركيه حتى يسخن فقط ثم ارفعيه من على النار.

قومى بطحن السمسم فى وعاء الكبة الكهربائية حتى يصبح أشبه بالرمل.

أضيفي السمسم المطحون والزيت فى وعاء الخلاط الكهربائى وقومى بالخفق حتى تحصلي على قوام الطحينة المناسب.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

احضري قدر على النار ضعي به جذور عرق الحلاوة ثم أضيفي عليه كوبين من الماء واتركيه لمدة نصف ساعة حتى تتغير الماء ويصبح لونها بنى.

ارفعي الخليط من على النار وضعيه فى كوب واتركيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ضعي قدر على النار أضيفي به السكر ونصف كوب من الماء واتركيه دون تقليب ثم أضيفي عصير نصف ليمونه وعسل الجلوكوز واتركيهم حتى الغليان.

لاختبار الشربات خذي ملعقة منه وضعيه فى ماء بارد إذا وجدتيه شكل كتلة مطاطية فبذلك تكوني حصلتي على القوام المناسب.

ثم أضيفي ربع كوب من ماء عرق الحلاوة إلى الشربات ثم قومى بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى.

أضفى الشربات على الطحينة وقومى بتقليبهم معا حتى يتجانس تماما.

احضري علبة ثلاجة ضعي بها المكسرات المفضلة ثم ضعي عليها الحلاوة وأفرديها جيدا ثم اتركيها حتى تبرد تماما.

ادخلي العلبة إلى الثلاجة وتصبح بذلك جاهزة على التقديم.

وهذه كانت أسهل طريقة لعمل الحلاوة في البيت.

تعد الحلاوة الطحينية من أفضل الأكلات لدى الأطفال والكبار نظراً لمذاقها الحلو والشهي، ويمكنكم الآن تحضيرها بسهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة، وأيضاً يمكن تحضيرها بالشيكولاته من خلال إضافة ملعقة أو 2 من الشيكولاته المذابة إلى الخليط لتكتسب نكهة ولون الشيكولاته في الحال، جربيها الآن ولا داعي لشرائها من المحلات مجدداً.