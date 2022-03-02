جبن المقلي بالبقسماط احلي من ماكدونالدز خطوة بخطوة والطعم لذيذ

جبن المقلي بالبقسماط هو وجبة خفيفة لذيذة ومثيرة للاهتمام وسهلة التحضير سترى ذلك من خلال مشاهدة وصفتنا. الشيء السلبي الوحيد هو أنك تحتاج إلى تقديم الجبن المقلي على الفور وهو لا يزال ساخنًا. لذلك إذا كنت تحضر مثل هذا المقبلات للضيوف، ضع في اعتبارك ذلك عند التخطيط لوقتك. لكن يمكنك تدليل نفسك وأحبائك بالجبن المقلي في أحد أيام الأسبوع.

جبن المقلي بالبقسماط

200 جم جبنة صلبة

2 قطعة البيض

3-4 ملاعق كبيرة فتات الخبز

2 ملاعق كبيرة دقيق

حسب الرغبة الملح والفلفل الأسود المطحون

زيت نباتي للقلي.

جبن موتزاريلا مقلي بالبقسماط

ثم نقطع الجبن إلى مكعبات بسمك 1.5 – 2 سم.

نقوم أولاً بتخفيض كل كتلة من الجبن في الماء (بحيث يلتصق الدقيق وبقية الخبز بالتساوي).

ثم دحرج الجبن في الدقيق.

يُخفق البيض جيدًا بالملح والفلفل الأسود. صبهم في وعاء صغير ، اغمس الجبن.

ثم لف الجبن في فتات الخبز من جميع الجهات.

تقلى في مقلاة

للقلي، اختر مقلاة بقطر صغير (أو قدر طهي) بحيث يتم استخدام زيت أقل للقلي. يُسكب الزيت النباتي في المقلاة بحيث يتسع بطبقة لا تقل عن 1 سم، ويُسخن الزيت جيدًا في المقلاة. ضعي أصابع الجبن المحضرة في زيت مغلي واقليها على نار متوسطة لمدة 1 – 1.5 دقيقة، حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً. اقلب أصابع الجبن بحذر واقليها على الجانب الآخر. نظرًا لحقيقة أن الزيت يصل إلى حوالي نصف ارتفاع الشريط ، يتم قلي الجبن بالتساوي من جميع الجوانب.

مكونات الجبنة ذائبة مقلية

2 قطعة الجبن المطبوخ

1 قطعة بيض دجاج

و1 ملعقة كبيرة دقيق القمح / الدقيق

1 ملعقة كبيرة سمسم

50 جم فتات الخبز

ملح للتذوق

حسب الرغبة فلفل أسود

حسب الرغبة التوابل

100 مل زيت نباتي (حسب حجم القدر)

الجبن الذائب بالبقسماط