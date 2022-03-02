ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة انسي أنها تكش أو تفك

طريقة عمل الكفتة تعتبر من بين أهم المأكولات التي يكون من السهل تحضيرها بالاستعانة بمكونات بسيطة من الممكن أن تتوفر في المنزل وبكل سهولة وتكون ميسرة جدا لتحضير أفضل الوجبات من اللحم المفروم وبأقل وقت تكون الوصفة من الكفتة متاحة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يجب اتباعه من خطوات حتى تكون وصفة الكفتة ناجحة، ويسهل تحضيرها، وبالنسبة لأهم المكونات التي لا بد من توفرها ما نقوم في بعرضه من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة.

مكونات إعداد الكفتة المشوية

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة تعد من أشهر وجبات ووصفات اللحم المفروم حيث يكون من السهل إعدادها بأقل وقت ممكن، ومن خلال الاستعانة باللحم المفروم مع بعض المقادير الأخرى وهذا ما سنتابعه عبر ما يلي، من أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في التحضير للكفتة ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات اللحم المفروم.

ملعقة من البيكينج بودر.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من البقسماط.

ملعقتان من فول الصويا.

بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيت

من أسهل الطرق التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل الكفتة تلك الطريقة المتميزة القادمة، والتي من اليسير من خلالها أن يتم عمل أفضل وجبة كفتة هي تلك الطريقة التي نتبع فيها الخطوات القادمة: