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عمر شويل - جدة وصفة رهيبة لتفتيح البشرة من 1 إلي 10 درجات فوري في 5 أيام فقط وبدون أي تكلفة - ثقفني
تفتيح البشرة والتخلص من مشاكل البشرة هذه الوصفة المجربة الناجحة، ومن أهم خصائص هذه الوصفة أنها مقال من مكونات طبيعية موجودة في كل البيوت، واستخدامها أمن علي كل المناطق المراد تفتيحها وعلاجها في الجسم بنجاح، كما تعمل هذه الخلطة علي تضيق المسام. وتنظفها تنظيف عميق بسهولة كما سنعرض لك الوصفة كاملة في هذا المقال.
طريقة تفتيح البشرة حتى 10درجات
وصفات تفتيح البشرة الكثيرة والمنتجات المختلفة باهظة الثمن، يوجد منها الفعال وأخرى تحتاج لفترة زمنية كبيرة من الاستخدام لإحداث فرق حقيقي، لكن هذه الوصفة مجربه بالفعل وسهله الاستخدام ومن مكونات المنزل وأكثر فاعلية.
المكونات
- ثمرة واحدة من البطاطس.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقتين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الحليب المجفف.
طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة
- قومي بتقشير ثمرة البطاطس وبشرها كلها في بول، ثم اعصري بشر البطاطس جيدا واحصلي على ماء نشأ البطاطس، ولا تتخلصي من بشر البطاطس فيمكنك وضعه على منطقة تحت العين للتخلص من الهالات السوداء.
- بعد ذلك أضيفي ملعقة الخل وقلبيها جيدا نع ماء نشا البطاطس.
- قومي بإضافة النشا التي تعزز من قدرة نشا البطاطس على التفتيح وأيضا تضيق المسام المفتوحة للبشرة.
- عليك بين كل خطوة التقليب جيدا بالضرب السلك الصغير أو الملعقة حتى تحصلي علي مزيج ناعم كريمي في النهاية.
- في هذه الخطوة ستقومين بإضافة ماء الورد ومن الممكن استبداله بزيت الورد لإضافة الرائحة العطرة، كما يتميز ماء الورد بكثير من الخواص المفيدة والمغذية والمنظفة بالبشرة.
- أضيفي اللبن الجاف وبعده لدقيق الأبيض بالتدريج مع التأكد من التمازج التام بين المكونات لتجنب أي تكتلات في الخليط.
- ستجدين تكون خليط كريمي سهل الدهن على البشرة، من مكونات بسيطة حتى مع وجود الخل الأبيض لباقي المكونات تعمل على التهدئة من خواص الخل الحارقة، وعلي أصحاب البشرة الحساسة تجربة الوصفة على جزء من الجسم أولا قبل الاستعمال على المناطق الأخرى.
- قومي بدهن الخليط على يدك أولا أو المناطق المراد تفتيحها، مع استخدام إسفنجة التدليك بشكل دائري ستتفاجئين بالتخلص من الجلد الميت وتغير لون الوصفة عند إزالتها من على الجلد بالماء الدافئ، حيث تقوم بالتخلص من الاسمرار وكل عيوب البشرة الغيرة مرغوب فيها.
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