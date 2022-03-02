وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب مكونين رائعين من قلب مطبخك

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عمر شويل - جدة وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب ربما يكون من متطلبات الكثير من النساء، لأنها تضطر إلى استخدام تركيبة طبيعية حتى لا تتأثر رموشك وحواجبك بعوامل معينة، سواء كان ذلك بسبب سوء الطعام أو التغيير في هرمونات التي في الجسد، أو مشكلات المرضية المختلفة، التي تسبب عدم نمو في الرموش أو الحواجب، من خلال طرق من الطبيعة تعمل على دعم صحة رموشك وحواجبك، من أهم الأسباب في الحقيقة، لذا هناك وصفات طبيعية تحتاجين إلى دهنها بانتظام، حتى تحصلي على التأثير المطلوب.

وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

الاستخدام المنتظم للطرق الطبيعية لتقوية الرموش والحواجب مهم، وقد اختارت خبراء العناية بالبشرة أفضل وصفة من الطبيعة لتقوية الرموش والحواجب بشكل مستمر، وهي على النحو التالي:

فيتامين هـ.

وصفة الشاي الأخضر.

استخدام الصبار

وصفة حليب جوز الهند

وصفة فيتامين هـ لتقوية الرموش والحواجب

يستخدم فيتامين إي لتقوية الرموش والحواجب بشكل طبيعي، حيث أنه يحفز باستمرار نمو البصيلات الحساسة لكليهما، لذا يستخدم لتغذية رموشك وحواجبك كل يوم قبل الذهاب إلى الفراش، ما عليك سوى فتح كبسولتين من الفيتامين، وتطبيقهما بفرشاة التنظيف الخاصة، والتدليك طوال الوقت.

وصفة الشاي الأخضر لتغذية الرموش والحواجب

يتكون الشاي الأخضر دون استثناء من مواد تعزز نمو وتغذية الرموش والحواجب، وخاصة الكافيين والفلافونويد، لذلك أغلي الشاي الأخضر الطازج، واتركيه يبرد، وامسحي الرموش والحواجب بقطن مغموس في الشاي الأخضر بصورة يومية، ويمكنك وضع القطنة حوالي 15 دقيقة في المساء، الوصول إلى مفعول سحري خلال أسبوع.

استخدام الألوفيرا لتطويل الرموش والحواجب

استخدمي تركيبة الصبار يوميًا قبل النوم لتوفير تغذية طبيعية للرموش والحواجب، ما عليك سوى وضع جل الصبار الطازج على الرموش، وأيضًا الحواجب بفرشاة نظيفة، وتركها طوال الليل، لتجعلها تنمو لفترة أطول وأقوى في أسرع وقت ممكن.

حليب جوز الهند لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يعتبر حليب جوز الهند من أفضل التركيبات الطبيعية، حيث أنه غني بنسبة عالية من الدسم الأساسية، والبروتين المفيد، فهو يغذي الرموش والحواجب دون أن يضرها، كما أنه يضيف لمعانًا للبشرة، لذلك تستخدم أداة قطنية مغموسة بحليب جوز الهند عليها، يوضع على الرموش والحواجب لمدة عشر دقائق، ثم شطفها بالماء البارد، كرري هذه الوصفة ثلاث مرات طوال اليوم للحصول على أفضل النتائج.