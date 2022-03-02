نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد كباب العدس النباتي.. من أطعم المأكولات الصيامي المغذية في المقال التالي
طريقة إعداد كباب العدس النباتي، تعد هذه الوصفة يتم تحضيرها للأشخاص النباتيين لأنهم يبتعدوا عن تناول اللحوم بجميع أنواعها ويلجأون إلى تناول الخضروات والبقوليات كما يتم إعداد هذه الوصفة أيضا للمسيحيين في فترة الصيام لأنه ممنوع تناول اللحوم لذلك تكون هذه الوصفة من ضمن الوصفات التي يتم تحضيرها في هذه الفترة لكن يمكن أيضا أن تكون هذه الوصفة متاحة للجميع ويتم تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة.
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مكونات تحضير كباب العدس
تعد المكونات والمقادير سهلة جدا وفى حالة اتباع الوصفة المذكورة في هذا المقال سوف تتأكد من نسبة النجاح الخاصة بهذه الوصفة :
- احضر المكون الأساسي وهو العدس لذلك قم بتحضير ثلاثة أكواب.
- احضر البقسماط المطحون.
- ومن البصل عليك أن تحضر بصلة كبيرة الحجم.
- احضر حزمة من البقدونس المفروم جيدا.
- احضر البهارات بمختلف أنواعها حتى تعطي مذاق رائع.
- من الملح عليك أن تحضر حسب الذوق.
- قم بتحضير واحدة من الطماطم.
- احضر زيت مخصص للقلي.
- قم بتحضير الفلفل الأسود المطحون والكمون.
- احضر من الثوم 3 فصوص.
- قم بسلق 3 حبات من البطاطس والتي يجب ان تكون كبيرة الحجم.
طريقة تحضير كباب العدس
- عليك أن تحضر الماكينة المخصصة لفرم اللحمة.
- قم بوضع البطاطس والعدس والبصل والثوم والبقدونس ثم قم بفرم المكونات جيدا.
- بعد ذلك عليك أن تخرج المكونات من الماكينة ثم قم بوضعها فى الوعاء وضع البقسماط المطحون.
- قلب جيدا حتى يختلط جميع المكونات.
- بعد ذلك عليك أن نضيف البهارات الموجودة وقم بإضافة أيضا الملح والكمون والفلفل الأسود.
- قلب جيدا حتى تصبح عجينة خالية من التكتلات.
- ضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة كاملة.
- احضر الخليط وقم بتقطيعه على هيئة أصابع مثل الكفتة.
- احضر طاسة مليئة بالزيت ثم قم بقلي جميع الأصابع.
- بعد ان تنتهى الكمية احضر صينية وضع بها القليل من الزيت.
- ضع الفحمة في الصينية ثم قم بوضع الأصابع المقلية وقم بالغلق على الوعاء جيدا حتى تكتسب رائحة الشوي.
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