كرات الشوكولاتة الطرية بصوص القهوة بخطوات سهلة وبسيطة

كرات الشوكولاتة الطرية ، هي من الحلويات الجميلة والهشة التي يتم تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة جداً داخل المنزل، تتميز بقوام هش وطعم رائعة مغمور بصوص القهوة الرهيب يعطي لها نكهة جداً رائعة، فالكثير من الأشخاص يميلون إلي استخدام القهوة في العديد من الوصفات لما لها من رائحة رائعة بجانب فوائدها العديدة والمفيدة للجسم، كما أن هذه الوصفة مناسبة جداً للضيوف وللحفلات وأعياد الميلاد والكثير من المناسبات، كما يمكننا تناولها في الإفطار مع الشاي أو كوب من القهوة حسب الرغبة، فمن خلال من مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة يمكننا إعداد كرات الشوكولاتة الطرية بصوص القهوة بالمنزل.

مكونات عمل كرات الشوكولاتة الطرية

تتكون الكرات من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق من الكاكاو البودر السادة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة.

كوب من السكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب زبدة طرية.

لصوص القهوة

كوب من الحليب.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة من القهوة.

للتزين

شوكولاتة بيضاء.

لوز محمص.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات الشوكولاتة الطرية بصوص القهوة بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الزبدة مع السكر ثم نضيف الزيت ونقلب المكونات بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتي يتجانس الخليط. ثم نضيف البيض ونخفق حتي يختفي البيض، ثم نضيف الفانيليا ونستمر في الخفق. نخلط الدقيق مع الكاكاو والبيكنج بودر وننخل الدقيق جيداً، ثم يضاف إلي الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً حتي يختفي الدقيق تماماً. ثم نجمع المكونات باليد حتي يتشكل لدينا خليط يشبه العجينة الطرية. نقوم بتشكيل الخليط إلي كرات صغيرة في الحجم ثم توضع على صينية قصيرة الحافة مبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل كرة والأخرى. ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف. نترك الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين 12 إلي 15 دقيقة حتي تنضج نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد تماماً.

طريقة تحضير صوص القهوة

نضع على النار وعاء ثم نضيف به الحليب والسكر ثم نضيف القهوة الجاهز ونمزج المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نترك الخليط على النار لمدة 3 دقائق حتي يغلي ثم يرفع من النار ويترك حتي يبرد تماماً، ويفضل تجهيزه قبل عمل الكرات. نقوم بغمز الكرات الباردة في الصوص وهو بارد حتي تتشرب الصوص ثم نخرجها مباشرة ونضعها في طبق التقديم. ثم تزين بالشوكولاتة البيضاء، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

فوائد القهوة الهامة

تحتوي القهوة على الكثير من الفوائد سوف نذكر بعض منها وهي ما يلي:ـ