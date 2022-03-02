5 حبات على الريق وقولى وداعا للبطن الكبيرة حتي لو مدلدلة هتتخلصي منها بدون رياضة

5 حبات على الريق وقولى وداعا للبطن الكبيرة حتي لو مدلدلة هتتخلصي منها إذا كنت ترغب في الحصول على وزن مثالي وجسم رشيق يمكنك تناول عدة حبات من القرنفل لإزالة الكرش والتخلص من دهون الجسم الزائدة، فالقرنفل من النباتات الشهيرة جدًا منذ القدم وليس الآن فقط، فكان القدماء يستخدمونه في الكثير من وصفات الأطعمة وعمل الأدوية الطبية، كما أنه أثبت فعالية كبيرة في تخسيس الجسم، ويتميز القرنفل برائحته المميزة والتي تجعلك ترغبين في تناوله وإذا لم تستطيعي تناوله بدون أي شيء يمكنك خلطه مع الأطعمة.

كيفية استخدام القرنفل لإزالة الكرش

مكونات الوصفة:-

كمية من القرفة والقرنفل والكمون.

طاسة قلي.

كيفية تحضير الوصفة:-

قومي بوضع القرنفل والكمون والقرفة مع بعضهم بداخل طاسة القلي حتى تصبح المكونات جافة تمامًا.

بعد أن تجف المكونات في الطاسة قومي بطحنهم جيدًا ثم أضيفيهم إلى مشروب الشاي بعد تحضيره بالطريقة المعتادة.

تناولي المشروب يوميًا على معدة فارغة صباحًا بعد أن يصبح المزيج باردًا واتبعي هذه الطريقة يوميًا لمدة شهر وستجدي نتائج مذهلة.

أبرز فوائد القرنفل لتخسيس الوزن الزائد

يعمل القرنفل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويسهّل عملية الهضم مما يساعد في استفادة الجسم بشكل جيد من الأطعمة.

يزيد من عملية حرق الدهون الزائدة في الجسم وبذلك يساهم في تخسيس الوزن وتقليله وهذه خطوة من أهم خطوات النحافة.

يحتوي القرنفل على كمية كبيرة من مضادات الدهون التي تضبط مستوى الكوليسترول في الدم وهذا يساعد في تقليل الوزن الزائد.

كما أنه غني بمضادات أكسدة قوية حيث أنه يحتوي على كمية من الهيدروجين ويساهم في خفض نسبة بيروكسيد الدهون الذي يحفظ الجسم من الأمراض المختلفة.

ينقي الجسم من السموم والميكروبات حيث أن أحيانًا تعمل السموم على عدم استفادة الجسم من الأطعمة التي يتناولها ويقلل من نسبة هضم الأطعمة بشكل سليم.

يضبط مستويات السكر في الدم ويحمي الجسم من الإصابة بالسمنة المفرطة ويعزز إفرازات المعدة ويحل العديد من مشاكلها المختلفة.

يحتوي على قيمة غذائية كبيرة حيث أنه غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي يحتاج إليها الجسم باستمرار.

يضبط السعرات الحرارية في الجسم مما يعمل على خفض الوزن الزائد.

الشاى الاخضر للتخسيس

دائما نسمع عن الشاى الاخضر وعن فوائده في التخسيس، الشاي الأخضر له مفعول كبير وسريع في خسارة دهون البطن والوزن عموما، ويعتبر مشروب صحى جدا لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص الصحية ومنها انه مضاد اكسدة عالى، يمكنك تناول كوب من الشاى الأخضر يوميا فى الصباح، لتساعد جسمك فى خسارة الدهون المتراكمة فى منطقة البطن، تناوله يساعد فى سد الشهية ويمنعك من الأكل بشراهة طوال اليوم، ويجب تناوله بدون سكر.