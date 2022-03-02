أسرار طريقة عمل شاورما الدجاج الرهيبة أحلي من المطاعم

طريقة عمل شاورما الدجاج وهي من الأكلات الشهيرة اللذيذة وله فوائد كثيرة وعديدة، ويحبها كل من في الأسرة كبار وصغار، وتبحث العديد من النساء عن كيفية صنع شاورما الدجاج لأنها كانت واحدة من أكثر الأطباق شعبية في مجتمعنا خلال السنوات القليلة الماضية وتحظى بشعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية، وترغب العديد من السيدات في معرفة سر طريقة عمل الشاورما، حيث يكون الدجاج لذيذًا ومقبولًا للكبار والصغار على حدٍ سواء.

مقادير عمل شاورما الدجاج

نصف كوب من الزبادي

ملح 1 ملعقة صغيرة

1 ملعقة كبيرة من عصير اليمون

4 (فيليه شرائح رقيقة) من صدور الدجاج

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

فصوص (مهروسة جيدًا) من الثوم

1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

4 (فيليه شرائح رقيقة) من صدور الدجاج

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل أسود

4 (فيليه شرائح رقيقة) من صدور الدجاج

1 ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما

طريقة عمل شاورما الدجاج

اولا نقوم بمزج الزبادي وعصير الليمون والزيت في وعاء.

نضيف معجون الطماطم والشاورما والفلفل الأسود وكذلك يتم اضافةالملح ومسحوق الهيل والثوم ويقلب المزيج. يضاف الدجاج ويقلب حتى يغطى بالتوابل. غطي الوعاء بعد ذلك بغلاف بلاستيكي ويتم وضعه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل. قومي بتسخين زيت نباتي في مقلاة كبيرة، أضيفي الدجاج الذي قمنا بتتبيلة وقلبي على نار متوسطة حتى تنضج الشاورما، وبعد ذلك نكون قد انتهينا من تحضير الشاورما حيث يتم تقديمها، ويمكن أن يتم تقدم الشاورما مع صلصة الثوم والمخلل والخبز العربي وذلك حسب الرغبة.

أسرار نجاح شاورما الدجاج