الرمان على النار فكرة جهنمية اغلي من الذهب طريقة جديدة أول مرة تشوفيها اتحداكي هتعمليها حالا

الرمان فاكهة تتميز بلونها الرائع ومذاقها اللذيذ وخاصةً في فصل الصيف، حيث يتم تقشيره ووضعه في الثلاجة وتناوله بارد لترطيب الجسم لما يحتوي عليه من كميات كبيرة من الماء، ذلك بالإضافة إلى أنه يتم وضعه في السلطة الخضراء لأن به مزيج من المزاق الحامض والحلو، ومن خلال هذا الموضوع سنوضح لكم أن الرمان على النار فكرة هائلة أغلى من الذهب.

ماذا ينتج من وضع الرمان على النار؟

إن وضع الرمان على النار ينتج عنه مكون رائع ومختلف يسمى دبس الرمان، فالكثير منا يسمع عن دبس الرمان ولكن لا يعلم كيف يتم عمله ولا يعرف مدى تأثيره على مذاق الطعام ، إن الدبس الرمان من المكونات التي تستعملها معظم المطاعم في تتبيل اللحوم المشوية والفراخ، بالإضافة إلى أنهم يقوموا بإضافته إلى صلصة المكرونة وغيرها من المأكولات، ومن خلال وضع القليل منه على الطعام قبل تسويته ستلاحظون الفرق في المذاق وتحوله إلى مذاق رائع وجديد.

كيفية عمل دبس الرمان

سنقوم في هذه الفقرة بشرح كيفية عمل دبس الرمان في المنزل والاستغناء عن شراءه من الأسواق بتكلفة مرتفعة عن طريق خطوات في غاية سهولة ومكونات بسيطة والتي تتمثل في الآتي:

المكونات:

حبتان من الرمان.

كوبان من الماء.

ملعقة ليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

سكر.

خطواتك التحضير