نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. أفضل طريقة لصبغ الحواجب وتكثيفها بالقرنفل وزيت الزيتون في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون، تميل الكثير من الفتيات بل معظمهن إلى تغيير لون شعر حواجبهن من اللون الأسود إلى درجة اللون البني الفاتح، وهذا باعتبار أن هذا هو اللون المفضل بالنسبة للكثيرات الذي يجعل من اطلالتهن مميزة وجذابة وتزيد من أنوثتهن وجمالهن، ويمكن صبغ شعر الحواجب باللون البني من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة والتي تأتي بنتائج إيجابية رائعة، ومن بين تلك الوصفات هي وصفة القرنفل وزيت الزيتون.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون

مزيج القرنفل وزيت الزيتون من الوصفات والخلطات الطبيعية المذهلة من أجل صبغ وتغيير لون الحواجب وزيادة كثافتها لتبدو بمظهر جمالي لا مثيل له، ويمكن تحضير هذه الصبغة الطبيعية الرائعة من خلال الخطوات التالية:

مزج ملعقة كبيرة من زيت القرنفل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والقليل من قطرات زيت جوز الهند.

غمس فرشاة ماسكارا نظيفة خاصة بالحواجب في مزيج الزيوت، ومن ثم يتم استخدامها لتسريح شعر الحواجب.

ترك الزيوت على الحواجب لمدة ساعة كاملة ثم يتم إزالة آثارها من خلال منديل ناعم.

صبغ الحواجب بالقرنفل

كما يمكن الاستفادة بمكونات ومركبات عيدان القرنفل الطبيعية في صبغ شعر الحواجب وتحويلها إلى درجة اللون البني الفاتح المميز، وذلك من خلال:

تحميص عود من القرنفل المجفف على النار لكي يصبح لونه أسود قاتم.

ترك عود القرنفل لمدة دقيقتين لكي يبرد تماماً قبل أن يستخدم.

استخدام عود القرنفل الذي أصبح شكله مثل عود الكحل، ثم يتم تطبيقه على شعر الحواجب.

تلوين شعر الحواجب بعود القرنفل المفحم وملء الفراغات الموجودة بين الحواجب لمي يصبح مظهرها جميلاً وكثيفاً.

صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الخروع

من المعروف أهمية زيت الخروع في تطويل الشعر وزيادة كثافته ونعومته، لذلك يمكن استخدامه مع القرنفل لصبغ لون شعر الحواجب، وذلك من خلال؛