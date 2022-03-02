طريقة عمل الجبنة القريش.. أشهر وأخف منتجات الألبان للتخسيس وتزويد الجسم بأهم العناصر

طريقة عمل الجبنة القريش، يعرف الكثير منا الجبنة القريش بأنها تتميز بطعمها الرائع فهي لا يوجد بها مواد حافظة إلى جانب طعمها الرائع واللذيذ، وهي غير مكلفة وصحية حيث يمكن للأطفال والحوامل تناولها دون خوف، وتساعد على أنقاص الوزن فهي تتميز بسعرات حرارية قليلة جدا بها مما يجعلها غذاء مثالي لأصحاب الحمية الغذائية، ونظرا لأهميتها استطعنا أن نوفر لكم طريقة عملها من خلال هذا المقال.

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مكونات عمل الجبنة القريش

سعى الكثير إلى البحث عن طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل وذلك حتى يتم توفيرها بشكل دائم في المنزل إلى جانب التأكد من نظافتها، ونجد عندما نقوم بعملها في المنزل بأنها تتكون من مكونات بسيطة وهي..

٤ لتر حليب مبستر.

٤ ملعقة كبيرة من الخل.

رشة ملح.

طريقة تحضير الجبنة القريش

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعملها، سوف نوضح الخطوات اللازمة لتحضيرها من خلال النقاط التالية.

نقوم بوضع الحليب على النار بعد تصفيته للتخلص من أي شوائب عندما يغلي نرفعه من على النار. ونضع الخل والملح على حسب الرغبة ونقوم بتقليبهم جيدا. نغطي الحليب ونتركه لمدة ٤ ساعات . نلاحظ بعد ذلك انفصال الحليب عن الماء حيث أن الماء بدا يصعد إلى أعلى والحليب بدا ينزل إلى أسفل. نقوم بأخذ الجبنة بواسطة ملعقة ونقوم بتصفيتها جيدا من الماء بواسطة شاشة. نقوم بعد ذلك بتكويرها على هيئة كور ووضعها في أكياس بلاستكية ونضعها في الثلاجة لمدة يوم حتى تتماسك. في اليوم التالي يمكن أن نقوم باستخدامها وتناولها.

فوائد الجبنة القريش