معجزة كريم البنجر السحري لتوريد الوجه والشفايف طبيعياً لوجه منور كالقمر في 5 دقائق

دائما تسعى جميع الفتيات والسيدات بلا إستثناء عن طريقة طبيعية وصحية لتوريد الوجه والشفايف وقد توجد الكثير من الطرق التي تساعد على ذلك ولكن منها الضار ومنها النافع، ومن الطرق الضارة هو أن نستخدم المنتجات التي تباع في المحلات ويكون لهذه المنتجات أنواع كثيرة جدا ولكن أي نوع منها لا يكون مناسب للإستخدام، لأنه يحتوي على كمية من المواد الكيميائية التي تعمل على تدهور البشرة وتتلفها وكذلك تعمل على ظهور الحساسية على الوجه، ولكن إذا كنتي ترغبين في الحصول على إحمرار الوجه والشفايف بطريقة سريعة ويفضل أن لا تكون مكلفة فمن الممكن أن نحصل على ذلك بشكل سريع وسهل وبمكونات معروفة، ويمكن أن توجد في أي بيت فيمكننا أن نستخدم البنجر حيث أنه يتميز بلونه الأحمر الجذاب فقد يستخدمه الكثير من السيدات في عمل العديد من الأكلات والعصائر فهي يعطيها لون أحمر مميز، لذلك يستخدمونه الفتيات في الوصفات الطبيعية التي تساعد على إحمرار الشفايف والوجه وغير ذلك أنه سريع جدا في نتيجته وبجانب هذا أنه صحي لا يسبب لهم أي أضرار سلبية، فيمكن أن بعمله كنوع من أنواع الكريمات التي إذا إنتظمنا عليها سوف نحصل على النتيجة المطلوبة بكل سهولة.

مكونات خلطة البنجر لتوريد الوجه والشفايف

ثمرة واحدة من البنجر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم مرطب مناسب.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة البنجر لتوريد الوجه والشفايف