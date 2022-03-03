مشروب سحري الأقوى لحرق الدهون وسد الشهية مدمر الدهون ستخسرين ١٠ كجم في ١٠ ايام

يعاني الكثير من الاشخاص من تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف وتضخم منطقة البطن مما يؤدي إلى عدم الشعور بالثقة بالنفس إلى جانب الأضرار النفسية والصحية حيث جعل ذلك أن يقوم كثير من الأشخاص بالبحث عن المشروبات الطبيعية التي تساعد على فقدان الوزن وسوف نوضح أهم هذه المشروبات من خلال هذا المقال.

مكونات أعداد مشروب مدمر الدهون

يتكون هذا المشروب من مكونات بسيطة جدا يمكن أن تتوفر في كل منزل وسوف نوضحها من خلال المكونات التالية..

حوالي كوب ماء مغلي.

شرائح ليمون.

٢ عود قرفة.

ملعقة نعناع.

ملعقة شاي أخضر.

ملعقة زنجبيل.

طريقة تحضير مشروب مدمر الدهون

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لتحضير مشروب مدمر الدهون سوف نتعرف الأن على طريقة تحضيره من خلال الخطوات التالية:

حيث أنه في البداية لا بد أن نحضر كوب الماء المغلي ونضعه في وعاء معدني.

نضع المكونات السابقة على كوب الماء.

نقوم بوضع الوعاء بالماء والمكونات على النار لمدة ٥ دقائق.

نقوم بتصفيته وتناوله قبل كل وجبة بنصف ساعة.

فوائد مشروب مدمر الدهون