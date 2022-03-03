بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الكفتة المشوية على الفحم بطريقة الحاتي متماسكة وطرية جداً

تعتبر الكفتة من ألذ الأكلات المفضلة والمحببة لدي كل الناس وبالتحديد صغار السن حيث أنها من الأكلات المشهورة في العديد من الدول ومن الممكن أن نقوم بعملها بعدة طرق مختلفة، فيمكن أن يتم عمل الكفتة في الفرن أو على الفحم أو مشوية على البوتاجاز فكل هذه الطرق تجعل طعمها جميل وشهى ولكن الألذ في المذاق والتي يكون لها رائحة جذابة هي الكفتة المشوية على الفحم، وبجانب هذا فهي تكون صحية ولا تحتوي على دهون كثيرة وغير ذلك أن طريقة تجهيزها تكون من أسرع الأكلات وأسهلها.

مكونات الكفتة المشوية على الفحم

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل.

أربع فصوص من الثوم.

كوب واحد كبير ونصف من البقسماط الناعم.

حزمة واحدة من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة ونصف من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة البودر والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والحبهان البودر.

كمية مناسبة من قطع الفحم.

طريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم