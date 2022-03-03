كريم الخميرة المعجزة لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول أستخدام

تبييض وتقشير الجسم من أكثر الأشياء التي تسعى إليها جميع السيدات وأيضا الفتيات وخاصة الذين يعانون من البشرة السمراء في بعض المناطق لأن توجد مناطق داكنة بالجسم تكون باللون الغامق، فترغب كل فتاة في الحصول على بشرة جسم بيضاء وتكون ناعمة فمن ضمن المناطق التي يكون لونها شديد السواد بالجسم هي منطقة تحت الإبط ومنطقة البيكيني والأكواع والركب، فإختلاف لون هذه المناطق عن باقي مناطق الجسم يجعل الفتاة تشعر بالخجل والإحراج وتريد أن تصل إلى الحل المناسب لتبييضهم في أسرع وقت، وبالإضافة إلى ذلك تتراكم على هذه المناطق خلايا الجلد الميتة فهي لها دور كبير جدا في ظهور السواد عليهم ويكون الملمس خشن للغاية، لذلك تلجأ كل إمرأة إلى البحث جيدا عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتقشير الجسم ومن أول مرة فمن أقوى وأسرع الوصفات التي تعمل على ذلك، هي وصفة الخميرة حيث أن الخميرة تعد من المواد الطبيعية التي يمكن إستخدامها لتبييض الجسم وأنها تساعد أيضا علي تقشير الجسم والتخلص بشكل جيد من الجلد الميت، ومن الممكن أن نستخدم هذه الوصفة لتبييض البشرة فهي من ضمن الوصفات المذهلة في نتيجتها والسريعة في مفعولها، فالمكونات التي تحتوي عليها متوافرة في كل مطبخ ولا تكلفك الكثير.

مكونات وصفة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الخميرة لتبييض وتقشير الجسم