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عمر شويل - جدة من غير ما يمتص زيت أعملي القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية وبطعم مقرمش لذيذ - ثقفني
يعتبر القرنبيط هو من أهم النباتات التي نقوم بتحضيرها ويتناولها الكثير من الأشخاص، القرنبيط من أكثر الأطباق الصحية جدا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يستفيد منها الجسم حيث تحتوي على عنصر الكبريت وعلى ألياف طبيعية لها فوائد عظيمة للجسم، فتقوم ربة المنزل بتحضير القرنبيط بشكل سهل وسلس في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة تحصل على القرنبيط المقلي المقرمش.
مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش
- ثمرة واحدة من القرنبيط.
- مقدار مناسب من الماء المغلي.
- أربعة حبات من البيض.
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- نصف كوب من الشبت الاخضر المفروم .
- نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.
- فصين من الثوم المهروس.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع ثمرة القرنبيط إلى قطع صغيرة في الحجم ونضعها في اناء به مقدار مناسب من الماء المغلي حتى يتم سلق القرنبيط ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الكمون المطحون و ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- بعد ما يتم سلق القرنبيط تقوم باستخراجه من الماء المغلي ويوضع في طبق مسطح حتى نجهز الخلطة.
- ناتي إناء عميق ونضع به كوب واحد من الحليب السائل ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الاسود ثم نقوم بإضافة أربعة حبات من البيض ونخفق جيدا.
- نضيف علي المكونات فصين من الثوم المهروس ونقلبهم مع بعض ثم نضع عليهم كوب من الدقيق الأبيض ونصف كوب من الكزبرة الخضراء ونصف كوب من الشبت الاخضر و ندمج كل المكونات مع بعض حتى يتشكل خليط سائل.
- نضع قطع القرنبيط فى الخليط الذي تم تجهيزه ونقلبه جيدا من جميع الجوانب ونكرر تلك الخطوة حتى ننتهي من كمية القرنبيط.
- نحضر مقلاة واسعة ونضع بها مقدار من الزيت النباتي ونضعها على النار ونتركه حتى يسخن ثم ننزل به قطع القرنبيط مع تقليبه من جميع النواحي حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نضع القرنبيط المقلي المقرمش على طبق به مناديل ورقية للمطبخ حتى تمتص الزيت ويتم تقديمه.
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