من غير ما يمتص زيت أعملي القرنبيط المقلي المقرمش بطريقة صحية وبطعم مقرمش لذيذ

يعتبر القرنبيط هو من أهم النباتات التي نقوم بتحضيرها ويتناولها الكثير من الأشخاص، القرنبيط من أكثر الأطباق الصحية جدا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يستفيد منها الجسم حيث تحتوي على عنصر الكبريت وعلى ألياف طبيعية لها فوائد عظيمة للجسم، فتقوم ربة المنزل بتحضير القرنبيط بشكل سهل وسلس في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة تحصل على القرنبيط المقلي المقرمش.

مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش

ثمرة واحدة من القرنبيط.

مقدار مناسب من الماء المغلي.

أربعة حبات من البيض.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الحليب السائل.

نصف كوب من الشبت الاخضر المفروم .

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة التحضير