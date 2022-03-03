ضعى 6 حبات من الأسبرين على شعرك تكثيف الشعر بطريقة جنونية في 3 أيام فقط مضمونة 100%

تطويل ونعومة الشعر هو حلم كل فتاة، فالشعر هو تاج المرأة، وهو الذي يزيد من جمالها، وتبحث المرأة دائمًا عن وصفات طبيعية وفعالة للعناية بشعرها، ووضعها ضمن روتينها اليومي، وهناك العديد من الزيوت الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تساعد في زيادة نمو الشعر، وتعطي الشعر النعومة، كما أنه تساهم في علاج مشاكل الشعر كالهيشان والتقصف والسقوط، فنقدم لكي وصفة الأسبرين للحصول على شعر طويل وناعم في خلال شهر.

طريقة استخدام الأسبرين لتطويل الشعر

يساعد الأسبرين على زيادة نمو الشعر وتحفيز فروة الرأس، فيؤدي إلى تطويل الشعر في وقت قصير، كما أن الأسبرين آمن على الشعر وليس له أي آثار جانبية ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:

مكونات الوصفة:

6 حبات من الأسبرين.

1 كوب من الماء.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

قومي بطحن الأسبرين جيدًا ثم ضيفي إلى كوب الماء وقلبي جيدًا ثم ضيفي إليه عصير الليمون وقلبي مرة أخرى.

قومي بتقسيم شعرك إلى خصل ثم ضيفي الخليط إلى فروة الرأس مع التدليك بشكل حركات دائرية لمدة خمس دقائق..

اتركي الخليط على شكلك لمدة 30 دقيقة.

كرري استخدامه من مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على النتيجة المرغوبة.

فوائد الأسبرين للشعر