بملعقة حنة واحدة اصبغي حواجبك بنفسك في المنزل بطريقة ثابتة وبدون ضرر بديل التاتو

من أهم ما يبرز ملامح وجه المرأة هو شكل الحاجبين خصوصًا إذا كان مرسوم بشكل يليق على وجهها، لان شكل الحاجب هو الذى يحدد رسمه العيون وملامح الوجه كله. لذلك يتجه معظم السيدات التى يواجهون مشكلة نتف الحواجب أو سقوط شعر الحاجب إلى صالونات التجميل لكى يرسموا الحاجبين عن طريق الميكرو بلدينج، ولكن هذه الطريقة لها أضرار جانبية لما لها من مواد كيميائية مضرة كثيرة.

خطوات صبغ الحاجبين بالحنا.

الحنا لها مميزات عديدة وليست فقط فى صبغ الحاجبين، فهى تعمل كمرطب ومتوفرة بكل سهولة عند الصيدليات أو العطارين، كما أنها غير باهظة فى الثمن عكس الطرق الأخرى التى يقومون بعض النساء بعملها فى صالونات التجميل، والحناء ليست لها أى أضرار جانبية، بل بالعكس فهى امنه جداً وطبيعية وتمنع تساقط شعر الحاجبين على عكس الطرق التقليديه الأخرى فى تلوين الحاجبين ولهما آثار جانبيه على شعر الحاجبين، وهناك بعض النساء يقومون بتلوين الحاجبين بقلم الرسم المخصص للحواجب الذى يعمل على سقوط شعر الحاجب أو الطرق المستخدمة في صالونات التجميل التي تضر البشرة فتعمل على سقوط شعر الحاجبين أيضًا.

المكونات

معلقة صغيرة من الحناء متوفره عند جميع العطارين أو الصيدليات.

بضع قطرات من الماء للعجن.

أعواد قطن للتنظيف.

طريقه صبغ الحاجبين بالحنا