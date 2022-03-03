خبز البرجر الهش بمكونات بسيطة بالمنزل وبقوام أكثر من رائع

خبز البرجر ، من ألذ أنواع المخبوزات الهشة الطرية التي يتم استخدامه لعمل العديد من الوصفات من أهمها سندويتشات البرجر المشهورة، والتي يتم تقديمها في العديد من المطاعم المشهورة، كما أنه يصلح لعمل سندويتشات المدارس وغيرها من أنواع السندويتشات المختلفة، فهو خبز هش ولذيذ صالح لجميع الأكلات ومختلف الحشوات يتم تحضيره داخل المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة جداً، فإنه يمتاز بطريقة تحضير من أسهل ما يكون، يمكن صنعه بالمنزل بكل سهولة وبساطة ويمكن صنعه بكمية كبيرة وحفظه داخل الفريز واستخدامه عند الحاجة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز البرجر الهش بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل خبز البرجر بالمنزل

يتكون الخبز من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

أربعة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.

ربع كوب زبدة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

نصف كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب حليب.

لدهن الوجه

بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

كمية سمسم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير عمل خبز البرجر بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نضع الحليب والزبدة والماء في إناء ثم يوضع على نار هادئة حتي يسخن قليلاً، مع التقليب حتي يذوب الخليط تماماً مع بعضهم البعض. ثم نرفع الحليب من علي النار بعد وصوله لدرجة متوسطة، ثم بعد ذلك نأخذ كوب من الدقيق ونضع عليه الملح والخميرة والسكر ونضيف الحليب والزبدة والماء. نبدأ بإضافة باقي الدقيق ونعجن جيداً باليد حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية، ثم نضع البيضة والخل ونستمر في العجن لثمانية دقائق. ثم نضع العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت ونغطيها بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ، حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة التشكيل