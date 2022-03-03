كيكة الخلاط .. اسهل طريقة لعمل كيكة الخلاط في عشر دقائق وبمكونات كلها في مطبخك

كيكة الخلاط أو الكيكة الاسفنجية وهى أسهل أنواع المخبوزات، التي يمكن إعدادها في 10 دقائق فقط، بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، فيمكن تناولها على الأفطار بجانب كوب من الشاي أو النسكافيه أو على العشاء فلها مذاق مميز يعشقه الجميع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية إعداد كيكة الخلاط بطريقة صحيحة لتكون هشة ولذيذة.

طريقة عمل كيكة الخلاط

مقادير كيكة الخلاط

كيكة الخلاط هي كيكة إقتصادية، فجميع مكوناتها متوفرة في المطبخ، فكل ما سوف تحتاجين إليه ما يلي:

٣ اكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات.

رشة من ملح الطعام

كيس بيكنج بودر

معلقه كبيره خل أبيض

كوب حليب

كوب وربع سكر

كوب زيت

٣ بيضات

ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.

طريقة إعداد كيكة الخلاط

يتم إعداد الكيكة في الخلاط، لذلك فهى سهلة وسريعة، ولن تحتاج منكي سوا عشر دقائق فقط لتكون جاهزة على الفرن، فكل ما عليكى هو القيام بالخطوات التالية: