نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الموتزريلا بعد الآن.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا ب3 مكونات بطعم احلي والذ من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجبنة الموتزاريلا من أنواع الأجبان اللذيذة التي كان أول ظهور لها في إيطاليا في القرن السابع عشر، وهي تدخل في تحضير جميع الوصفات الإيطالية بلا استثناء، فهي من المنتجات الأساسية هناك مثل الطماطم والأرز وغيرها، وجميعنا نحتاج الجبنة الموزاريلا عند تحضير البيتزا أو المعجنات وغيرها من الوصفات، لكنها أصبحت غالية الثمن، والأنواع الرخيصة منها تحتوي على مجموعة كبيرة من الزيوت المهدرجة، لذلك نقدم لكم الحل وهو تحضير الجبنة في المنزل من مكونات بسيطة وغير مكلفة.

طرق إعداد الجبنة الموتزاريلا في المنزل

المكونات

نحتاج في هذه الطريقة إلى

لترين من الحليب البقري.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب من عصير الليمون

طريقة التحضير

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة عشر دقائق، ثم نضع الحليب في قدر مناسب وندخله الفرن ثم نطفئ نار الفرن فوراً، نترك اللبن داخل الفرن لليلة كاملة، وفي اليوم التالي نرفع الحليب على نار هادئة ونتركه حتى يسخن دون أن يصل إلى درجة الغليان، نضيف الخل وعصير الليمون إلى الحليب، بعد مدة قصيرة يبدأ الحليب بالتخثر وعندها نبدأ بتجميع الأجزاء المتخثرة على طرف القدر حتى تتكون كرة متماسكة، نقوم برفعها ونضعها في ماء مثلج حتى تصبح ملساء ثم نضعها في علبة كبيرة، نكرر الخطوة السابقة حتى ينتهي الحليب بالكامل، نحفظ الجبنة في الفريزر لحين الحاجة لاستخدامها.

طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا المطاطية

المكونات

نحتاج في هذه الطريقة إلى

كيلو من الجبن القريش.

كوبين من الماء.

طريقة التحضير

نضع الماء في طاسة ملساء ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى يبدأ بالغليان، نضيف قطع الجبنة القريش ونتركها في الماء المغلي لمد دقيقة، وبعد ذلك نقوم بجمع القطع على بعضها البعض لتصبح الجبنة قطعة واحدة كبيرة، نرفع ثلاثة أرباع كمية الماء المحيطة بالجبنة ونتركه حتى تتحول إلى قوام العجين في كمية قليلة من الماء مع الحرص على التقليب المستمر بطريقة العجن، بعد أن نحصل على القوام المطلوب ثم نرفع الطاسة من على النار ونترك الخليط حتي يبرد تماما

ثم بعد ذلك نترك الجبن حتى يبرد ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك جيداً، نخرجها بعد ذلك ونقطعها إلى قطع متوسطة الحجم أو حسب الرغبة ثم نحفظها في الفريزر لحين الحاجة لاستخدامها، قد تناولنا من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة إعداد الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونات سهلة وبسيطة بطعم احلي من الجاهز.