معجزة كريم النشا والكركديه السحري لتبييض وتوريد الخدود وإزالة وشد تجاعيد الوجه ستبدين أصغر سناً

الكركديه يعالج أمراض كثيرة ومنها ضغط الدم المرتفع وهو يحتوي على مضادات أكسدة تمنع تكون الخلايا السرطانية بالجسم، ولن تقتصر فوائدة على الصحة فقط بل يحافظ على البشرة من علامات تقدم العمر ويجعلها مشدودة خالية من التجاعيد واليوم نقدم لكم كريم الكركديه والنشا لشد التجاعيد بمكونات طبيعية أمنة وبتكلفة بسيطة.

كريم الكركديه والنشا لشد التجاعيد

المكونات:

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من ماء الكركديه.

3 ملاعق صغيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة فازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بغلي كمية مناسبة من أوراق الكركديه في الماء حتى يصبح اللون داكن وعندما يبرد نحضر بولة ونضع بها النشا. ونضيف ماء الكركديه تدريجيا حتى تختلط وبعد ذلك نضع ماء الورد مع الفازلين ونقلب للحصول على قوام كريمي ناعم. يوضع الخليط على البشرة بالكامل مع التدليك بأطراف الأصابع ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد ومن الأفضل تمرير قطعة من الثلج. ضعي مرطب مناسب لبشرتك تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا ولمدة شهر للحصول على بشرة خالية من التجاعيد.

خلطات لشد التجاعيد

العسل وزبدة الشيا:

المكونات:

ملعقة من زبدة الشيا.

قطرات من زيت اللوز.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المقادير السابقة مع بعض للحصول على مزيج ناعم ومتجانس ثم يوزع على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة حيث تقوم زبدة الشيا بترطيب البشرة.

وتقضي على التجاعيد بكل سهولة أما العسل ينقي البشرة من الجراثيم ويطهرها ويجعلها تبدو وكأنها أصغر في السن.

2. الكركم وبياض البيض:

المكونات:

بياض بيضة.

رشة من الكركم.

ملعقة من أي كريم مرطب لديك.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: