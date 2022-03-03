انقع الثوم مع الليمون ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك

الليمون هو أحد الخضروات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان ويتم استخدام الليمون في العديد من الوصفات الطبيعية التي تعالج المشاكل الصحية، والثوم أيضًا هو أحد هذه المكونات ويستخدم في علاج العديد من المشاكل الصحية والأمراض لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية الصحية التي تساعد على التخلص من العديد من المشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان وخلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خليط مشروب الليمون والثوم ونتحدث أيضًا عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام الليمون والثوم معًا.

طريقة إعداد مشروب الليمون والثوم معًا

‏فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلال إعداد مشروب الثوم والليمون معًا وهذه الطريقة تتكون من مجموعة من المكونات وهذه المكونات التي نحتاج إليها هي:

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقتين من القرفة المطحونة.

أربع كوب كبيرة من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد هذا المشروب وهذه الخطوات هي:

نضع كوب من الماء يغلي على النار.

بعد ذلك نضيف له الزنجبيل والقرفة والثوم ثم

نضيف الماء المغلي.

بعد ذلك نقوم بترك هذا الكوب لمدة ‫1\2‬ ساعة.‬‬

ثم نقوم بتصفية هذا الكوب من الماء .

بعد ذلك نضيف عصير الليمون والعسل ونقوم

بتحريك المشروب جيدًا.

‏فوائد تناول مشروب الليمون والثوم

‏فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول مشروب الليمون والثوم معًا وهذه الفوائد هي: