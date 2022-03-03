باللبن فقط أصنعي الجبنة البيضة في المنزل على أصوله بطريقة ناجحة ومظبوطة وطعم كالجاهز

لا تخلو وجبة فطار أو عشاء من الجبنة من البيضاء وهي تتميز بطعمها اللذيذ خاصة إذا تم وضعها في عيش فينو مع شرائح من الخيارأو طعمية ساخنة وطماطم وزيتون، وتحتوي هذه الجبنة على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحليب ونقوم بشرائها من المحلات بشكل يومي واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل الجبنة البيضاء من اللبن

المكونات:

5 كيلو حليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب خل.

ملعقة صغيرة حبة البركة.

طريقة التحضير:

نضع الحليب في وعاء عميق على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان ثم يرفع من النار ونضيف إليه الخل ونتركه جانبا. عندما تظهر كتل وتحتها سائل شفاف نصفي الخليط بقدر المستطاع باستخدام قطعة من الشاش ثم نضيف إليه الملح مع حبة البركة. نحرك الجبنة جيدا داخل الشاش ونضغط عليها حتى تتجمع ثم نتركها داخل مصفاة واسعة وفوقها وعاء ثقيل ونتركها لمدة 5 ساعات. هذه الطريقة تجعل الجبنة متماسكة خالية من الماء نخرجها من الشاش ونضعها في قالب ونقطعها على حسب الرغبة. والآن الجبنة البيضاء أجهزت جاهزة للطعام يمكنك تقديمها مع طماطم وخيار ومقطع وزيتون وبطاطس محمرة.

طريقة عمل الجبنة البيضاء بالمنفحة

المكونات:

3 لتر حليب كامل الدسم.

2 ملعقة كبيرة حبة البركة.

ملح خشن.

3 نقط منفحة.

طريقة التحضير: