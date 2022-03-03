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عمر شويل - جدة باللبن فقط أصنعي الجبنة البيضة في المنزل على أصوله بطريقة ناجحة ومظبوطة وطعم كالجاهز - ثقفني
لا تخلو وجبة فطار أو عشاء من الجبنة من البيضاء وهي تتميز بطعمها اللذيذ خاصة إذا تم وضعها في عيش فينو مع شرائح من الخيارأو طعمية ساخنة وطماطم وزيتون، وتحتوي هذه الجبنة على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على الحليب ونقوم بشرائها من المحلات بشكل يومي واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا.
طريقة عمل الجبنة البيضاء من اللبن
المكونات:
- 5 كيلو حليب كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة ملح.
- نصف كوب خل.
- ملعقة صغيرة حبة البركة.
طريقة التحضير:
- نضع الحليب في وعاء عميق على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان ثم يرفع من النار ونضيف إليه الخل ونتركه جانبا.
- عندما تظهر كتل وتحتها سائل شفاف نصفي الخليط بقدر المستطاع باستخدام قطعة من الشاش ثم نضيف إليه الملح مع حبة البركة.
- نحرك الجبنة جيدا داخل الشاش ونضغط عليها حتى تتجمع ثم نتركها داخل مصفاة واسعة وفوقها وعاء ثقيل ونتركها لمدة 5 ساعات.
- هذه الطريقة تجعل الجبنة متماسكة خالية من الماء نخرجها من الشاش ونضعها في قالب ونقطعها على حسب الرغبة.
- والآن الجبنة البيضاء أجهزت جاهزة للطعام يمكنك تقديمها مع طماطم وخيار ومقطع وزيتون وبطاطس محمرة.
طريقة عمل الجبنة البيضاء بالمنفحة
المكونات:
- 3 لتر حليب كامل الدسم.
- 2 ملعقة كبيرة حبة البركة.
- ملح خشن.
- 3 نقط منفحة.
طريقة التحضير:
- نضع على النار الحليب مع الملح الخشن ونقلب حتى يذوب الملح وعندما يسخن الحليب وتصل درجة الحرارة إلى 37.
- يرفع من النار وفي كوب ماء ضعي 3 نقاط من المنفحة وأضيفي إليهم بعض الحليب ونقلب ثم يضاف على باقي خليط الحليب.
- نغطي الوعاء ونتركه لمدة 6 ساعات حتى يبدأ الحليب يتخثر وتبدأ التكتلات في الظهور أزيلي قطع الجبنة الكبيرة لتسهيل عملية التصفية.
- ضعي الجبنة في شاش وأضيفي إليها حبة البركة أضغطي عليها بشكل جيدا للتخلص من الماء واتركيها لمدة 12 ساعة مع وضع ثقل عليها.
- نقطع الجبنة إلى مربعات ونغمسها في ملح خشن ونحفظها في وعاء داخل الثلاجة لمدة 12 ساعة بعد ذلك نغلي كمية مناسبة من الماء على النار.
- وعندما تبرد نضع بها الجبنة مع نقطة من المنفحة ونحفظ الجبنة داخل الثلاجة لحين الاستخدام وبالهنا والشفا.
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