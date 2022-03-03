لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين عند وضعها على البشرة قبل النوم ستجعلك زي ملكات الجمال

حلم كل فتاة أن تحصل على بشرة بيضاء ولكي يتحقق هذا الحلم لابد من إستخدام كريمات التفتيح التي تباع في المحلات أو في الأسواق فيكون لها ماركات كثيرة وأنواع متعددة، ولكن كل نوع من هذه الأنواع تكون ضارة جدا لأن هذه الكريمات قد تتكون من عدة مواد كيميائية فيمكن لهذه المواد أن تتلف البشرة وتدهورها، لأن من المعروف أن البشرة تتمتع بجلد حساس جدا لا يمكنه أن يتحمل هذه المواد لأنه ممكن أن يلتهب وغير إسمرار الوجه قد توجد مشاكل كثيرة متعلقة به، فمن أمثلة هذه المشاكل هي وجود البثور أو التصبغات أو وجود البقع الداكنة ووجود الكلف وأحيانا قد تظهر على البشرة بعض العلامات المزعجة التي تؤثر على نفسية كل إمرأة.

ومن ضمن هذه العلامات هي الهالات السوداء والرؤوس السوداء وغير ذلك الكثير لذلك عندما تبحث الفتيات عن شئ لتبييض الوجه، فإنها تبحث عن أفضل الأشياء التي تساعدها على التفتيح بالإضافة إلى علاج البشرة من كل هذه المشكلات ولكن الذي يساعد على ذلك هو إستعمال الخلطات الطبيعية، ومن الخلطات القوية والسحرية هي خلطة الفازلين حيث أن الفازلين وحده قادر على علاج جميع مشاكل الوجه وهذا من خلال مزجه مع مكونات طبيعية أخرى، فهذه الخلطة تعمل على تفتيح البشرة في غصون دقائق فقط.

مكونات خلطة الفازلين لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لتبييض الوجه