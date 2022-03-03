نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الخميرة والنشا السحري لتبييض البشرة ونفخ الخدود والتخلص من البقع الداكنة من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف من أهم الطرق التي من الممكن من خلالها أن يتم التحسين من مظهر الشفاه ومن مظهر الخدين حيث تعد وصفة الخميرة من الوصفات التي تساعد في التغذية التامة للجلد، والتخلص نهائيا من العديد من العيوب التي قد تعتري الجلد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تدخل مع الخميرة للتحسين من لون الجلد وجعل مظهر الخدين والشفتين أكثر امتلاء، وفيما يأتي أهم تلك المكونات وأهم الخطوات المتبعة للتحضير.

طريقة عمل كريم الخميرة لنفخ الخدود والشفايف

طريقة عمل كريم الخميرة لنفخ الخدود وكذلك الحصول على الشفاه بمظهرها الممتلئ والغير جاف، من أهم ما تبحث عنه وتهتم بمعرفة مكوناته كل فتاة لديها مشكلة النحافة في الخدين أو مشكلة جفاف الشفاه وعدم رطوبتها لذا نقدم عبر الآتي أهم المكونات التي تتفاعل مع الخميرة على الجلد وتعطي أفضل نتيجة للجلد ومظهره سواء جلد الخدين أو جلد الشفاه، ومن أهم المكونات ما يلي:

مكونات لعمل كريم الخميرة المالئ للبشرة والشفاه

من الممكن أن يتم عمل كريم الخميرة من خلال اتباع الخطوات التي تتطلب المكونات القادمة:

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير لوصفة الخميرة

من أهم ما يجب أن يتم اتباعه لعمل أفضل تركيبة من الخميرة ما يلي:

لا بد وأن تتم الإذابة لجل الصبار من خلال الاستعمال لحمام مائي.

يتم وضع الخميرة مع جل الصبار والتقليب الجيد ومن ثم نقوم بإضافة بقية المكونات بالتدريج.

تتم الإضافة للمكونات مع التقليب حتى تتجانس كل التركيبة ويكون من السهل فردها على البشرة.

يتم وضع الخليط على البشرة، والتطبيق يكون لمدة حوالي ربع ساعة، ومن ثم تتم الإزالة لأي تواجد للخليط.

من الممكن تطبيق الخليط على الشفاه، وبعد عشر دقائق تتم إزالته وتغسل الشفاه بالماء

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