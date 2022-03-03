نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا، تعاني الكثير من النساء من مشكلة اسمرار الوجه ووجود الكثير من البقع فيه، لذلك تبحث النساء دائماً عن كريمات تجارية لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، لكن هذه الكريمات قد تكون غالية الثمن أو تكون ذات نتيجة ضعيفة، لذلك يمكن استبدال هذه الكريمات بالعديد من المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل بصفة مستمرة، ومن هذه المواد الخميرة التي نستخدمها جميعاً في تحضير المخبوزات والمعجنات، حيث تحتوي الخميرة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات المغذية للبشرة والتي تساعد على تقشير البشرة، بالإضافة إلى وجود حمض الفوليك والبوتاسيوم الذي لهم دور كبير في تفتيح البشرة، بالإضافة إلى أن الخميرة تساعد على تنعيم البشرة بشكل ملحوظ.

مكونات خلطة الخميرة لتفتيح البشرة

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل وربع كوب من الحليب الدافئ، ثم نخلط الخميرة مع الحليب جيداً، ثم نضيف الدقيق وزيت الزيتون والعسل ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً ثم نقوم بغسل الماء الدافئ، وبعد ذلك نغسل الوجه بالماء البارد ونجففه ونرطبه، نكرر هذا الخليط مرتين فقط في الأسبوع.

كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتوريد الشفايف

نحتاج في هذه الطريقة إلى ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الحليب الدافئ، نخلط جميع المكونات سوياً ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد، نكرر هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع.

ماسك الخميرة والنشا لتبيض البشرة

نحتاج الى ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة وملعقة صغيرة من عصير الليمون وبياض حبة من البيض، نقوم بخلطهم سوياً ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً، نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد ونكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع، في حالة البشرة الحساسة من الأفضل تطبيق الخليط مرة واحدة فقط في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة وسريعة.