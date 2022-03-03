لو عمليها مرة مش هتشتريه تأني... طريقة عمل طاجن الفراخ أو اللحمة أو ألكبده زي محلات ألكشري طعم وريحة جنان

عمل طاجن الفراخ أو اللحمة أو ألكبده، المكرونة من أهم وأفضل الوصفات التي لا خلاف عليها ويعشقها الجميع ويوجد الكثير من طرق تقديم المكرونة وتختلف الطرق مع اختلاف نوع المكرونة حيثُ يوجد منها الأقلام والسباغيتي واللازانيا وغيرها من الأنواع المختلفة وسوف نقدم من خلال السطور القادمة خطوات عمل طاجن المكرونة باللحمة والفراخ والكبدة والذي يناسب أذواق الجميع فتابعونا.

عمل طاجن الفراخ أو اللحمة أو ألكبده

طريقة عمل المكرونة بالكبدة

كيس من المكرونة الأقلام.

ملعقتين من الزيت.

ثوم مهروس.

نصف كيلو كبده.

فلفل رومي شرائح.

بصل.

عصير ليمون.

بهارات مشكله.

ملح وفلفل اسود.

خطوات تحضير المكرونة بالكبدة

نحضر حلة ونضع بها الماء وملعقة ملح ورشة ملح ونقوم بسلق المكرونة ونصفيها.

في مقلاة أخرى نضع الزيت والثوم والبصل ونقوم يتشويحهم.

نقوم بإضافة الفلفل والكبدة ونستمر في التقليب ونتركها حتى تنضج ألكبده.

نحضر الطاجن ونضع أولًا خليط ألكبده ثم نضع المكرونة وكوب من عصير الطماطم.

نضع الطاجن في الفرن حتى تتشرب المكونات من بعضها ثم تقدم.

طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة

كيس مكرونة سباغيتي.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

مكعب زبدة.

كوبين عصير طماطم.

ملعقة صلصة طماطم.

ملح وفلفل اسود.

ملعقتين زيت زيتون.

نصف ملعقة ثوم مهروس.

بصلة مفرومة.

خطوات عمل المكرونة باللحمة المفرومة

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت والثوم والبصل ونضعها على النار.

نقلب المكونات حتى يتغير لونها ثم نضيف اللحمة المفرومة والملح والفلفل ونقلب حتى تنضج اللحمة.

نحضر الطاجن ونضع به المكرونة دون أن نسلقها.

نضع فوقها خليط اللحمة ونقلبها ثم نضيف عصير الطماطم والصلصة ونغطيه.

نضع الطاجن في الفرن حتى ينضج.

طريقة عمل المكرونة بالفراخ

كيس مكرونة أقلام.

قطع فراخ مخلية من العظم.

كوب عصير طماطم.

ملعقة صلصة طماطم.

ملح وفلفل اسود وزعتر.

ملعقتين من الزيت.

خطوات عمل المكرونة بالفراخ