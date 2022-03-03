مهما كان شعرك جافا خشنا مجعدا سيصبح كالحرير مع هذه الوصفة المعجزة لفرد وترطيب الشعر بمكون واحد

الفتيات اللاتي لديهم شعر جاف ‏يعانين كثيرا من الوصل إلى طريقة علاج الشعر الصحيحة التي يمكن من خلالها تحسين حالة الشعور لأن هذا الشعو يحتاج إلى اهتمام كبير ومميز مقارنة بباقي انواع الشعر وخلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحفيز نمو الشعر وفيما يلي سنتحدث عن مجموعة من الزيوت التي أوصى باستخدامها الدكتور هاني الناظر وهو أحد أشهر أطباء الجلدية في مصر من خلال احد البرامج حيث أوصى باستخدام خليط معين من الزيوت يساعد بشكل كبير على التخلص من الجفاف الذي يتعرض له الشعر وسنتحدث خلال هذا المقال عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة الزيوت وطريقة إعداد خلطة الزيوت وطريقة استخدام هذا الخليط على الشعر.

‏مكونات إعداد خليط علاج الشعر الجاف

فيما يلي سنتحدث عن بعض الزيوت الطبيعية التي تساعد على التخلص من مشكلة الجفاف التي يتعرض لها الشعر وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها حتى نصل إلى مرحلة ترطيب الشعر بشكل عميق وفيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من زيت الجزر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

يمكن زيادة هذه المقادير ولكن بالتساوي لا بد أن تكون جميع الزيوت متساويه في هذه الخلطة.

‏طريقة إعداد خليط الزيوت للتخلص من الجفاف

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خليط الزيوت الذي يساعد على التخلص من الجفاف ونتحدث أيضا عن طريقة استخدام هذا الخليط على الشعر: