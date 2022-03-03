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عمر شويل - جدة صينية القرنبيط بالبشاميل بكل أسرارها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني
يعتبر القرنبيط من الأطعمة والأكلات الغذائية المحببة لدي الكثير، نظرا لكون أحد الأطباق التى تحتوي على عناصر غذائية متعددة وصحية، بالإضافة إلى كونها أحد الوجبات الاقتصادية وحيت أن طريقة تحضير سهلة وسريعة ولا يحتاج إلى بذل جهد ولا قت كثيراً، وكما أن مكوناتها متوفرة في المنزل، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية القرنبيط بالبشاميل بكل أسراره وبطريقة سهلة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل صينية القرنبيط بالبشاميل
المكونات:
- أربع أكواب من البشاميل.
- ثمرة واحدة من القرنبيط مقطعة قطعة متوسطة الحجم.
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.
- بصلة واحد متوسطة مفرومة ناعماً.
- فص من الثوم المهروس.
- ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي مقطعة مكعبات صغيرة.
- نصف ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي مقطعة مكعبات صغيرة.
- ثمرة من الجزر صغيرة الحجم المبشورة.
- نصف كوب من الجبن الموتزاريلا المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ثلث ملعقة صغيرة من الكمون.
- ثلث ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- ثلث ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار قدر ثم ضعيه على نار متوسطة وضعي فيه اللحم مع البصل يضاف إليهم الثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة وقلبي المزيج باستمرار حتى يتغير لون اللحم ثم اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج تماماً مع التقليب من حين لأخرى.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة الجزر والفلفل الأحمر والأصفر الرومي الملون وقلبي المزيج ثم اتركيه حتى تجف السوائل على نار متوسطة ثم بعد ذلك ضعي كمية من الماء ثم قومي بإضافة الكمون والملح والفلفل الأسود واتركيه المزيج حتى يغلي تماماً.
- الخطوة الثالثة يتم إضافة القرنبيط واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج تمامًا وبعد ذلك قومي بإحضار صينية ثم ضعي فيه القرنبيط وكوب من البشاميل واهرسيه جيداً.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة ثم وزعي كوب من البشاميل في قاع الصينية وبعد ذلك ضعي نصف كمية القرنبيط فوق البشاميل ثم وزعي اللحم المفروم ثم باقي القرنبيط ثم وزعي باقي البشاميل فوق القرنبيط ثم بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة ثم أضيفي الجبن ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمر الوجه وبعد ذلك أصبحت صينية القرنبيط بالبشاميل جاهزة للتقديم.
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