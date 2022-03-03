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عمر شويل - جدة طريقة عمل معمول التمر السعودي بالسميد بخطوات سهلة في البيت - ثقفني
يعد العمول السعودي أحد أشهر الحلويات التي تقدم في العيد والمناسبات، ويعد واسع الانتشار نظراً لسهولة وسرعة عمله في المنزل، وحيث أن مكوناته متوفرة في كل بيت، كما يتميز المعمول السعودي بطعمه اللذيذ ويتميز أيضاً المعمول بالسميد بكونه هش ولذيذ سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المعمول السعودي بطريقة سهله وسريعة وغير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا جهد طويل في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل المعمول السعودي
المكونات:
- عدد خمس أكواب من السميد الناعم.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب حليب مجفف.
- كوب و نصف من الحليب السائل.
- كوب و نصف من الدقيق.
- كوب و نصف من السمنة.
- كوب و نصف من الزيت.
- ملعقة كبيرة من المحلب.
- نصف ملعقة مستكة سائلة.
- ملعقة كبيرة ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- أثنين ملعقة من بهارات الكعك.
- كوب من معجون التمر للحشوة.
- ملعقة من بهارات الكعك للحشوة.
- ملعقة من زيت السمسم للحشوة.
- ملعقة من السمسم الأبيض للحشوة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه خمس أكواب من السميد الناعم مع كوب ونصف من الدقيق ثم يضاف إليهم نصف كوب من السكر ورشة من الملح وكوب ونصف من الحليب السائل واخلطيهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء أخر ثم ضعي فيه كوب ونصف من السمنة مع كوب ونصف من الزيت ثم ضعي الوعاء على النار مع التحريك المستمر حتى تذوب المكونات ثم بعد ذلك يضاف عليه الخليط السابق في الخطوة السابقة مع الفرك باليدين حتى تتشرب الزيت بالكامل ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط في كيس بلاستيكي ثم قومي بوضع الكيس البلاستيكي في مكان دافئ ومغطى لمدة يومين.
- الخطوة الثالثة قومي بتسخين الحليب واضافته مع نصف ملعقة من المستكة السائل وملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من المحلب ثم بعد ذلك يضاف إليهم أثنين ملعقة من بهارات الكعك على الخليط بشكل تدريجي مع العجن باليد لمدة ربع ساعة حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة.
- الخطوة الرابعة يتم وضع عجينة الكعك بمكان دافيء مغطاة لمدة ساعتين حتى ترتاح العجينة.
- الخطوة الخامسة يتم خلط كوب من معجون التمر مع ملعقة من بهارات الكعك وملعقة من زيت السمسم وملعقة من السمسم الأبيض للحشو في وعاء بعد ذلك يتم تقطيع العجين إلى قطع صغيرة بعد ذلك قومي بدهن قوالب المعمول بالزيت ثم يتم إدخال كرة من حشو التمر داخل كل كرة من كرات العجينة ثم يتم اغلاق العجينة جيدا يتم وضع حبات المعمول على الصينية واتركيها المعمول لمدة ساعة .
- الخطوة السادسة يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه الفرن حتى يسخن ثم نقوم بوضع صينية المعمول في الفرن لمدةعشرة دقائق أو حتى ينضج بعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم.
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