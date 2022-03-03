بالغسالة.. تفصيص البسلة بسرعة الصاروخ مهما كانت الكمية وخزني براحتك ووفري وقتك ومجهودك

تفصيص البسلة بسرعة الصاروخ في الغسالة ، البسلة من الخضروات المفيدة جدا والتي تظهر في فصل الشتاء, وهي من الخضروات الرخيصة الثمن التي يقبل الكثير ن ربات البيوت على شراؤها بكميات كبيرة وتخزينها في الفريزر حتى يتم استخدامها طوال السنة وذلك لتجنب شراء البسلة المجمدة التي تحتوي على مواد حافظة مضرة, ولكن يواجه ربات المنزل مشكلة عند تخزين البسلة وهي تفصيص البسلة لانه يحتاج الي وقت طويل جدا للتخلص من كمية كبيرة منها, لذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تفصيص كمية كبيرة من البسلة في وقت قصير باستخدام الغسالة.

طريقة تفصيص كمية كبيرة من البسلة في الغسالة بسهولة

يبحث الكثير من السيدات عن طريقة فعالة لتفصيص البسلة في وقت كثير من اجل تخينها بسهولة وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتفصيص البسلة ولكن تفصيص البسلة في الغسالة افضل طريقة فعالة وسريعة ويمكن استخدام هذه الطريقة كالتالي:-

يتم تنظيف البسلة جيدا والتخلص من اي ثمرة موجود عليها عفن وتوضع في اناء به ماء وترفع على النار خمس دقائق.

يتم تصفيه البسلة من الماء الساخن وتوضع في كمية من الماء البارد ثلاث دقائق ويتم تصفيتها.

توضع كمية من البسلة في قطعة نظيفة من القماش ويتم ربطها جيدا وتوضع في الغسالة ويتم تشغيل الغسالة دقيقتين وبعد ذلك يتم اخراج قطعة القماش والتخلص من القشور وتخزين حبوب البسلة.

كيفية تحضير وصفة البسلة باللحمة

البسلة باللحمة من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها كوجبة اساسية, ويتم تجهيزها كالتالي:-