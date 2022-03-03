نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الكول سلو بكل أسرارها بكل سهولة من المنزل مثل المطاعم في المقال التالي
طريقة عمل سلطة الكول سلو تعد من أهم وأشهر السلطات التي تقدم في أشهر المطاعم كما تعد وجبة أساسية عند عدد كبير من الأشخاص فهي وجبة مفضلة عند الكثيرين وهذا بسبب طعمها المميز والمختلف عن الأنواع الأخرى من السلطات، ولذلك تسعى جميع الأمهات على معرفة سر تحضير سلطة الكول سلو من المنزل وسر طعمها المميز و قوامها الذي نال على إعجاب كل من تذوقها فأصبحت من الوجبات الهامة في المطاعم، فهي سلطة خفيفة جداً وتحتوي على مكونات اقتصادية وغير مكلفة وتكاد متوفرة في كافة المنازل ولكنها تحتاج إلى طريقة خاصة مختلفة عن السلطات الأخرى.
مقادير سلطة الكول سلو
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير سلطة الكول سلو مثل المطاعم فهي سلطة خفيفة تتكون من مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:
- رأس كرنب أبيض افرنجي جوليان.
- جزر صغيرة مبشور.
- بصلة بيضاء مبشورة.
- كوب من المايونيز.
- ربع كوب من العسل الأبيض.
- 2 معلقة صغيرة من خل التفاح.
- كوب لبن رايب أو كوب من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملح
- فلفل أسود.
طريقة تحضير سلطة الكول سلو
- في البداية نأتي برأس الكرنب الأبيض الافرنجي ونقوم بتقطيعها شرائح رفيعة جوليان بالسكين أو بالمبشرة.
- بعد ذلك نقوم ببشر الجزر بالمبشرة ونضعه على الكرنب المقطع شرائح.
- ثم نقشر البصل وننظفه جيدًا ثم نقطع البصل جوليان رفيع جدا ونضيفه على الكرنب والجزر.
- بعد ذلك نقوم بوضع القليل من الملح على الخضار ونقلبهم مع بعضهم ونضعهم في مصفاة لمدة ساعة لكي نتخلص من السوائل المتواجدة في الخضروات.
- نحضر في ذلك الوقت الصوص نأتي ببوله كبيرة و نضع المايونيز و اللبن الرايب أو الزبادي المتوفر لديك.
- نقلبهم مع بعضهم ثم نضيف العسل النحل و الخل التفاح والملح والفلفل الأسود.
- نضرب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.
- بعد ذلك نأتي بخضار الكرنب والبصل والجزر ونضيف عليهم خليط المايونيز.
- نقلب الصوص مع الخضروات جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.
- نسكب سلطة الكول سلو في طبق التقديم وتقدم بالصحة والهنا.
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