طريقة عمل سلطة الكول سلو بكل أسرارها بكل سهولة من المنزل مثل المطاعم

طريقة عمل سلطة الكول سلو تعد من أهم وأشهر السلطات التي تقدم في أشهر المطاعم كما تعد وجبة أساسية عند عدد كبير من الأشخاص فهي وجبة مفضلة عند الكثيرين وهذا بسبب طعمها المميز والمختلف عن الأنواع الأخرى من السلطات، ولذلك تسعى جميع الأمهات على معرفة سر تحضير سلطة الكول سلو من المنزل وسر طعمها المميز و قوامها الذي نال على إعجاب كل من تذوقها فأصبحت من الوجبات الهامة في المطاعم، فهي سلطة خفيفة جداً وتحتوي على مكونات اقتصادية وغير مكلفة وتكاد متوفرة في كافة المنازل ولكنها تحتاج إلى طريقة خاصة مختلفة عن السلطات الأخرى.

مقادير سلطة الكول سلو

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير سلطة الكول سلو مثل المطاعم فهي سلطة خفيفة تتكون من مكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في جميع المنازل، المكونات هي:

رأس كرنب أبيض افرنجي جوليان.

جزر صغيرة مبشور.

بصلة بيضاء مبشورة.

كوب من المايونيز.

ربع كوب من العسل الأبيض.

2 معلقة صغيرة من خل التفاح.

كوب لبن رايب أو كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملح

فلفل أسود.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو