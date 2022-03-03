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عمر شويل - جدة حضري عجينة السمبوسة الشهية بكل سهولة بالمنزل - ثقفني
السمبوسة هي عبارة عن عجينة رقيقة، حيث تعد السمبوسة من أشهر وأطيب المقبلات وحيث يقبل على تناوله الجميع خاصةً على المائدة في شهر رمضان، وحيث يتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية المتنوعة والسلطات والشوربات كما أن السمبوسة تتعدد حشوات بعدة حشوات متنوعة مثل حشوها بالخضار المسلوقة والدجاج المفروم المتبل أو اللحم المفروم أو الجبنة بكل أنواعها وكما أن عجينة السمبوسة متوفرة في كل مطبخ مكوناتها غيو مكلفة وبسيطة، كما يمكن إعدادها منزلياً، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل عجينة السمبوسة بكل سهولة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- مقدار كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة من ملح الطعام حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار قدر عميق ثم ضعي فيه كوب من الماء ويضاف إلى ملعقة صغيرة من الملح الطعام مع ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة ثم بعد ذلك يوضع القدر على نار عالية حتى تبدأ بالغليان ثم يرفع القدر من على النار،
- الخطوة الثانية قومي بإضافة إليهم أثنين كوب من الدقيق مع التحريك الجيد حتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض ويصبح لدينا عجينة تترك العجينة جانباً إلى أن تبرد تماماً ثم تعجن جيداً بواسطة اليدين أو العجانة الكهربائية حسب الرغبة ويستمر في العجن إلى أن يصبح لدينا عجينة متماسكة ثم بعد ذلك قومي بتغطية العجينة ثم تترك جانباً لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح بعد ذلك قومي برش القليل من الدقيق على السطح الذي يتم استخدامه للعجن ثم توضع عليه العجينة تفرد العجينة بإستخدام المرق إلى أن يتم الحصول على السمك الرقيق جداً والذي يشبه عجينة السمبوسة الجاهزة.
- الخطوة الثالثة يتم تقطع العجينة بشكل طولي أو يمكن دائري حسب ذوق كل شخص بعد ذلك قومي بتجهيز الحشوة المطلوبة سواء الجبنة أو اللحم المفروم أو الخضار.
- الخطوة الرابعة قومي بحشو حبات السمبوسة ثم تغلق جيداً وبعد ذلك قومي بتسخن الزيت النباتي على النار ثم ضعي حبات السمبوسة في الزيت إلى أن يصبح لونها ذهبياً ثم بعد ذلك قومي بإخراج حبات السمبوسة من الزيت وتوضع حبات السمبوسة على ورق التنشيف الخاص بالطعام لتقليل نسبة الزيوت ثم بعد ذلك أصبحت السمبوسة جاهزة للتقديم.
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